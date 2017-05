"Schönen Dank an Sammer"

Montag, 08.05.2017

"Hätte ich beim VfB am Anfang nicht so oft auf der Bank gesessen und nur Fünf-Minuten-Einsätze bekommen, wäre es noch besser", meinte Gomez angesprochen auf seine Quote von 120 Minuten pro Treffer. Damit steht er derzeit hinter Gerd Müller (105), Robert Lewandowski (118) und Pierre-Emerick Aubameyang (119).

Damaliger Trainer in Stuttgart war Matthias Sammer. "Schönen Dank nochmal", scherzte Gomez. Unter Sammer kam der heutige 31-Jährige nur in zehn acht Liga-Spielen zum Einsatz, zwölf Spiele lang saß er komplett auf der Bank, in 14 war er nicht in den Kader berufen worden.

Mario Gomez im Steckbrief