Entschlossenes Vorgehen gegen Gewalttäter

Freitag, 26.05.2017

Ein konsequentes Einschreiten der Einsatzkräfte habe eine Eskalation verhindert. "Das entschlossene Vorgehen gegen Gewalttäter im Rahmen des Einsatzkonzeptes hat sich bewährt", sagte Einsatzleiter Olaf Gösmann.

Schon vor dem Spiel hatte die Polizei Wasserwerfer gegen Braunschweiger Fans eingesetzt, weil einige Anhänger auf dem Weg zum Stadion offenbar die von den Sicherheitskräften vorgegebene Route verlassen wollten und mit Flaschen sowie Steinen geworfen hatten. Rettungswagen waren ebenso im Einsatz, damit "leicht verletzte" Fans behandelt werden konnten.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag waren zwei Wölfe-Fans wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden. Ihnen wird laut Polizei vorgeworfen, in der Wolfsburger Innenstadt zwei 18 Jahre alte Anhänger der Eintracht mit Schlägen und Tritten verletzt zu haben. Die Opfer gaben an, von einer etwa zehnköpfigen Gruppe angegriffen worden zu sein.

