Medien: Hoffenheim legt Flick Vertrag vor

Dienstag, 02.05.2017

Der kicker berichtet, dass Hoffenheim nach mehreren Wochen der Planung Flick am Wochenende einen unterschriftsreifen Vertrag vorlegte. Der ehemalige DFB-Sportdirektor soll demnach die Führungebene weiter verstärken, nachdem die Teilnahme an der Champions League mit Platz vier gesichert wurde.

In welcher Funktion genau, ist allerdings nicht klar. Der Bericht sieht mehrere Möglichkeiten. Sportvorstand scheint ebenso möglich wie Positionen in der Hierarchie darunter und darüber. Bisher führte Alexander Rosen als Direktor Profifußball die Planungen der ersten Mannschaft.

Die TSG erhofft sich wohl so oder so durch das Fachwisse und die Kontakte von Flick, Rosen unter die Arme greifen zu können. Besonders der Überblick Flicks, was die Talente in Deutschland angeht, soll es Klub-Mäzen Dietmar Hopp angetan haben.

