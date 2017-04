Subotic: "Möchte Verein, der mich braucht"

Samstag, 29.04.2017

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Ich bin begeistert, wie viel wir an Fleiß und Aufmerksamkeit investiert haben. Das gibt es nur im Fußball, dass so ein Spiel unentschieden ausgeht. Wir hatten so viele große Torchancen, dass es normalerweise ein Sieg für uns sein muss."

... zu Mario Götze (vor dem Spiel): "Wir haben uns erst kürzlich getroffen, er hat uns besucht. Was soll ich sagen, es geht ihm gut. Es ist aber eine sehr ungewohnte Situation für ihn, weil er nicht so wirklich verletzt ist. Bei ihm ist einfach viel Geduld von Nöten, die bekommt er. Aber es wird nichts mehr in dieser Saison."

Martin Schulz (Kanzlerkandidat der SPD) zu Thomas Tuchel: "Herr Tuchel ist ein sehr kreativer und eigenwilliger Mann. Solche Charakterköpfe kann man gut gebrauchen. Sein Vorgänger hier war ja nicht anders. Menschen mit so einer ausgeprägten Individualität tun dem Fußball gut. Vor der Dortmunder Mannschaft kann man nur den Hut ziehen."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Es ist keine Selbstverständlichkeit, in Dortmund einen Punkt zu holen. Wir hatten in den ersten 20 Minuten viele Probleme, nach einer Systemänderung ging es besser. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft richtig hart gearbeitet, viel Aufwand betrieben - wir sind sehr happy."

Neven Subotic (1. FC Köln) zu seiner Vertragssituation: "Ich möchte einen Verein, der mich braucht und natürlich möchte ich auch Fußball spielen. Das ist das A und O für mich. Aber man wird erst im Sommer sehen, wer da in Frage kommt."

... zur Feierszene vor der Dortmunder Südkurve: "Wenn man so einen Moment einmal im Leben hat, dann darf man sich extrem glücklich schätzen. Die achteinhalb Jahre, die ich in Dortmund verbracht habe, die waren für mich ein Glück und ein Segen. Heute nochmal diese Wertschätzung zu bekommen, für die ganze Arbeit, die ich investiert habe, das ist eine Verbindung, die wird auch in 100 Jahren noch bestehen. Dortmund ist mein Zuhause, das wird es auch für immer bleiben. Auch wenn ich nicht hier lebe, ist es trotzdem etwas, dass ich sehr eng im Herzen trage."

Beste Bilder des 31. Spieltags: Fahnenklau in Freundschaft © getty 1/33 BORUSSIA DORTMUND - 1. FC KÖLN 0:0: Bereits vor dem Spiel muss Dortmund-Coach Tuchel einige Hürden überwinden. Auf dem Platz geht es derweil für die Borussen um die direkte Champions League-Quali /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv.html © getty 2/33 Die Fans des 1. FC Köln haben es geschafft, unter den vielen Fahnen im Signal Iduna Park auch einige rot-weiße reinzuschmuggeln. Die Geißböcke stehen nur knapp hinter den internationalen Rängen und wollen sich für die überraschend starke Hinrunde belohnen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=2.html © getty 3/33 Der BVB erzielte zwei Abseitstore und hatte viele Chancen, um in Führung zu gehen. Hier kratzt Sörensen einen Ball vor der Linie weg /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=3.html © getty 4/33 Das bekannte Bildmotiv "Augen zu und durch" fand sich auch im Signal Iduna Park wieder /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=4.html © getty 5/33 Ein seltenes Bild an diesem Nachmittag in Dortmund: BVB-Keeper Roman Bürki greift ins Geschehen ein /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=5.html © getty 6/33 RB LEIPZIG - FC INGOLSTADT 0:0: "Euch kenn ich doch", scheint sich Hasenhüttl hier zu denken. Beim Blick auf die Tribüne wird er beim Spiel gegen seine ehemalige Mannschaft sicher einige bekannten Gesichter entdeckt haben /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=6.html © getty 7/33 Doch Hasenhüttls Bullen taten sich wie schon im Hinspiel schwer. Die Leipziger waren immer umgeben von mehreren Gegenspielern /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=7.html © getty 8/33 Ein Hingucker war das Spiel wahrlich nicht. Das galt - wie hier im Bilde - aber für beide Mannschaften /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=8.html © getty 9/33 Yussuf Poulsen hatte die größten Möglichkeiten der Bullen - dieses Bild verrät vieles über die Partie /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=9.html © getty 10/33 Noch bitterer für RB: Timo Werner musste nach einem Foul an ihn verletzt runter /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=10.html © getty 11/33 WERDER BREMEN - HERTHA BSC 2:0: Im Duell der beiden Europa League-Aspiranten zeigt sich die Rückrundenstärke der Bremer mit voller Wucht. Hertha-Torhüter Kraft hilft kräftig mit, dass Max Kruse nach seinem 2:0 jubeln darf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=11.html © getty 12/33 Zuvor traf Fin Bartels mit diesem Schuss zur Bremer Führung /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=12.html © getty 13/33 Wie hier Ibisevic kam die Hertha in einigen Duellen zu spät /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=13.html © getty 14/33 Ein nettes Bild vor dem Anpfiff: Eine Bremer Ultra-Gruppierung feiert ihr fünfjähriges Bestehen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=14.html © getty 15/33 Die Werderaner waren an diesem Nachmittag immer einen Tick vor den Herthanern /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=15.html © getty 16/33 1. FSV MAINZ 05 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:2: "Mainzbleibt1" lautet hier das Motto gegen den Abstieg - wie gut das mit thematischen Shirts und flotten Sprüchen funktioniert, kann man ja mal bei Leverkusen erfragen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=16.html © getty 17/33 Vom Elan der letzten beiden Mainzer Spiele war gegen Gladbach jedenfalls nur wenig zu sehen: Die Fohlen gingen früh in Führung und legten nach der Pause schnell das 2:0 nach /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=17.html © getty 18/33 Nico Schulz' Treffer zum 0:2 war besonders sehenswert /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=18.html © getty 19/33 Die Mainzer kamen zwar noch mal zurück, zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=19.html © getty 20/33 SV DARMSTADT 98 - SC FREIBURG 3:0: Drei Punkte will Freiburg-Präsident Fritz Keller von seinem Coach Christian Streich. Gegen beinahe sicher abgestiegene Darmstädter sollte das durchaus zu machen sein /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=20.html © getty 21/33 Denkste. Da hilft es auch nicht wenn Caglar Söyüncü den Ball verspeist. Darmstadt ist fitter, schneller und vor allem besser. Noch vor der Halbzeit steht es 2:0 am Bölle /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=21.html © getty 22/33 Es ist voraussichtlich eines der letzten Bundesliga-Heimspiele am Böllenfalltor und die Lilien zeigen ihren Fans nochmal vollen Kampfgeist. Gondorf geht mit gutem Beispiel voran /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=22.html © getty 23/33 Die Führung für 98 markierte Ex-Schalker Felix Platte in dieser Szene /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=23.html © getty 24/33 Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhte Jerome Gondorf auf 2:0 für die Gastgeber /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=24.html © getty 25/33 BAYER LEVERKUSEN - FC SCHALKE 04 1:4: Markus Weinzierl, der gerade erfahren hat, dass es nach dem Spiel Currywurst in der Mixed Zone gibt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=25.html © getty 26/33 Ganz normaler Arbeitstag für Königsblau, das sich aber eigentlich auf ein Spiel gegen einen Bundesligisten vorbereitet hatte /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=26.html © getty 27/33 Gratis-Currywurst und 3:0 nach 17 Minuten? Läuft /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=27.html © getty 28/33 Noch souveräner als Kolasinacs Spiel ist nur seine Frisur. Lackschuh junge /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=28.html © getty 29/33 "Mama, die Jungs da in Schwarz sind gemein zu mir" /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=29.html © getty 30/33 Böse Zungen behaupten, Leverkusens Tornetz und der Ball pflegen seit dem 31. Spieltag eine innige Freundschaft /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=30.html © getty 31/33 Und wegen sowas musste Stefan Kießling heute auf Let's Dance verzichten /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=31.html © getty 32/33 Heute wäre selbst ein Klassiker wie "woran hat's jelegen?" zu viel /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=32.html © getty 33/33 Die Headline für die Gazetten: Brutaler Burgi ballert Blau bei Bayer (b)zum (B)Dreier /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=33.html

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport Werder Bremen) über Vertragsgesprächen mit Trainer Nouri: "Wir sprechen täglich miteinander. Beide Seiten haben sich klar positioniert, dass sie weiter miteinander arbeiten möchten. Wir werden die Gespräche in Ruhe machen und haben überhaupt keinen Zeitdruck."

Max Kruse (Werder Bremen): "Es freut und ehrt mich, dass der Bundestrainer meine Leistung honoriert. Ich habe immer gesagt, dass ich alles versuche, um auf mich aufmerksam zu machen und meiner Mannschaft zu helfen. Wenn das Woche für Woche so klappt wie im Moment, dann beschwere ich mich nicht."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Wir waren nicht so aggressiv, wie wir hätten seien sollen. In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Ding, nach der kalten Dusche sind wir erwacht. Es ist wichtig, dass wir mutig weitergehen."

...zum Abstiegskampf: "Wir haben noch nichts verloren. Der Kampf geht weiter, und wir sind weiter im Rädchen drin. Wir drehen und drehen das Rad weiter. Jetzt muss ein Auswärtssieg her."

Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05): "Wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen und konnten kaum Chancen kreieren. Gladbach hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber leider war das zu spät."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich muss meine Mannschaft ausgesprochen loben. Das war nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale nicht einfach, den Kopf frei zu bekommen. Ich habe gespürt, dass die Jungs heiß sind und nach diesem kleinen Strohhälmchen, der uns nach Europa führen kann, greifen wollen. Unter dem Strich war es ein verdienter Auswärtssieg."

Nico Schulz (Borussia Mönchengladbach): "Es zeigt, dass wir eine geile Truppe sind, die sich auch nach Rückschlägen nicht hängen lässt. Wir haben heute genau die richtige Antwort gegeben."

Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98): "Wir wussten, dass es sehr schwer wird. Umso stolzer bin ich auf meine Mannschaft. Wir haben von der ersten Minute das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Bei uns hat alles geklappt, bei Freiburg nicht viel. Trotzdem sind wir überglücklich."

Sven Schipplock (SV Darmstadt 98): "Es war ein klasse Spiel von der kompletten Mannschaft vor der tollen Kulisse hier. Ich durfte wieder Tore schießen. Es ist der Wahnsinn hier. Wenn man hier zum ersten Mal im Stadion ist und die Situation nicht kennt, dann denkt man, dass wir im Rennen um die Meisterschaft sind. Das gibt es nirgendwo anders. Aber wir sind Realisten. Wir freuen uns, dass wir noch ein paar Spiele in der Bundesliga haben."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich hätte neue Spieler bringen müssen, habe mich aber nicht getraut. Einige sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Wir spielen nicht immer so schlecht, Darmstadt nicht immer so gut - aber wenn das zusammenkommt, dann haben wir keine Chance. Darmstadt war in allen Belangen überlegen."

Alexander Schwolow (Torwart SC Freiburg): "Wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wir haben in den beiden Heimspielen die Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Was am Ende dabei rauskommt, das werden wir sehen."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das war kein schöner Nachmittag, denn eine Nettospielzeit von 25 Minuten in der ersten Hälfte ist mir ein bisschen wenig. Da fällt es schwer, in den Rhythmus zu kommen."

...zur Vizemeisterschaft: "Wir hätten heute ein unglaublich großes Ziel verwirklichen können. Aber aufgeschoben ist nicht aufhoben. Wir wissen, dass wir nächste Woche wieder die Chance haben."

... zur RB Leipzig und der Champions League (vor dem Spiel): "Wenn man es über 34 Spieltage hinweg in die Champions League schafft, dann geht man auch davon aus, dass man auch zu Recht dort ist."

Maik Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Wir haben eine umkämpfte Partie gesehen. Es war klar, dass es zu vielen Zweikämpfen kommt. Ich glaube, wir können auch wesentlich besser Fußball spielen als wir es heute getan haben. Das haben wir in den letzten beiden Wochen gemacht, aber wenn du dann ohne Punkte dastehst, dann musst du dich als Mannschaft auch hinterfragen. Dass das nicht schön aussieht und nicht jedem gefällt, dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber wir haben den 31. Spieltag und wir brauchten einen Punkt."

Marvin Matip (Kapitän FC Ingolstadt): "Es war ein Punkt für die Moral. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele, und es ist alles möglich. Wenn man sich anguckt, wie viel wir investiert haben, dann ist der Punkt auch in Ordnung."

Markus Suttner (FC Ingolstadt): "Wir haben gewusst, dass wir ihnen heute die Freude am Spiel nehmen und den Rhythmus brechen müssen. Das haben wir heute geschafft."

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht. Das war ein bitterer Abend und ein brutaler Spielverlauf. Wir wollen nichts schönreden. Das war zu wenig."

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Wir haben die Anfangsphase nicht gut gestaltet. Bis zum Führungstreffer war Leverkusen definitiv besser. Ich bin sehr froh, dass wir endlich auch wieder ein Standardtor gemacht haben. Wir versuchen weiter Punkte zu holen, abgerechnet wird am Ende."

