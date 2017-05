Schalke testet gegen Crystal Palace

Donnerstag, 18.05.2017

Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Die Partie findet am 5. August (16.00 Uhr) in London statt. Eine Woche später steht die erste DFB-Pokalrunde auf dem Programm, ehe die Bundesliga-Saison am Wochenende vom 18. bis 20. August beginnt.

