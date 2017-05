Hahn: "Es gibt Interesse aus England"

Samstag, 06.05.2017

"Ich bin mit 26 noch jung genug und muss nicht auf ewig in Deutschland bleiben", analysiert der ehemalige Augsburger seine Situation. "Es gibt immer mal wieder Interesse aus England. Aber ich stehe bei Borussia unter Vertrag und müsste einen solchen Schritt ganz genau abwägen", führt er weiter aus.

Was genau es abzuwägen gilt, weiß Hahn dabei ganz genau: "Kann ich auf meine Familie verzichten? Ist es sinnvoll, eine Saison oder mehr allein zu sein? Wie sehen die Ziele aus? Will ich in der Premier League gegen den Abstieg spielen oder mit Gladbach weiter in Europa? Und die Antworten sind verdammt schwer. Die hängen ab einem gewissen Punkt dann auch nicht am Mehr des Gehaltes, das in England gezahlt würde. Ich muss mich wohlfühlen, um meine Topleistung abrufen zu können. Das hat für mich Priorität. Zum Glück bin ich in der Position, nicht jedes Angebot annehmen zu müssen."

Seine derzeitige Situation in Gladbach schätzt er schwierig ein, auch wenn er wisse, dass Trainer Dieter Hecking seine Flexibilität schätzt: "Die Schwierigkeit bei Gladbach ist für mich, dass die Konkurrenz brutal groß ist. Acht oder neun starke Spieler streiten um vier offensive Startplätze - wenn alle gesund sind."

