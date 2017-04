Gnabry nach Dortmund oder Hoffenheim?

Mittwoch, 26.04.2017

Die Bild berichtet, dass beide Vereine am 21-Jährigen interessiert sein sollen. Gnabry konnte nach seinem Wechsel vom FC Arsenal nach Bremen Spielpraxis sammeln und seinen Marktwert damit steigern. Er selbst scheint einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt zu sein.

Demnach sieht Gnabry die Möglichkeit, mit Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann zu arbeiten, als attraktiv an. Rund acht Millionen Euro wird der U-Nationalspieler aufgrund einer Ausstiegsklausel wohl kosten, Bremen würde dementsprechend den Vertrag gerne umschreiben.

FC Bayern ohne Interesse

Der FC Bayern München soll derweil aus dem Interessentenkreis ausgeschieden sein. Die Bild berichtet, dass man sich in der bayerischen Hauptstadt im Sommer voll auf den 20-jährigen Julian Brandt von Bayer Leverkusen konzentrieren will.

Gnabry erzielte in der Bundesliga zehn Tore in 23 Einsätzen. Die Bremer kostete er rund fünf Millionen Euro, lange war über eine Beteiligung des FC Bayern am Transfer spekuliert worden. Im November 2016 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Serge Gnabry im Steckbrief