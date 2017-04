"Das habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen"

Mittwoch, 26.04.2017

Nico Schulz (Gladbach): "Die Enttäuschung sitzt tief. Es war unser aller Traum. Ich als Berliner weiß, was im Finale abgeht und wie geil das ist. Deshalb ist es sehr frustrierend. De Frankfurter sind in der ersten Hälfte angerannt wie die Verrückten. Das haben sie sehr gut gemacht."

Andre Hahn (Gladbach): "Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Aber es lag nicht am Elfmeterschießen. Wir haben wieder die komplette erste Halbzeit verschlafen."

Niko Kovac (Trainer Frankfurt) über ...

... das Spiel: "Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und heute gekrönt. Das war eine Willensleistung meiner Mannschaft. Das Team hat sich taumelnd ins Endspiel gebracht. Die Jungs wussten, was wichtig ist. Nicht das Wie, sondern das Warum ist entscheidend. Darüber müssen wir erst mal eine oder zwei Nächte schlafen. Unsere ganze Metropole wird auf den Beinen stehen und uns feiern. Pokalendspiele sind für Spieler und Trainer etwas Besonderes. Wir haben mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt. Wenn man an das glaubt, wofür man arbeitet, kann man vieles erreichen."

... das zweite Halbfinale am Mittwoch: "Die Bayern sind da, wenn es um die Wurst geht. Ich denke, sie wissen, worum es morgen geht. Wen wir im Finale bekommen, ist aber egal. Das Finale in Berlin - meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt - besser geht es nicht. Das hätte uns keiner zugetraut. Eines ist klar, ich brauch sicher die meisten Eintrittskarten."

Fredi Bobic (Sportvorstand Frankfurt): "Es ist eine tolle Geschichte für die Eintracht. Das hat man nicht jedes Jahr. Ich bin stolz auf die Mannschaft und die Moral. Elfmeterschießen ist immer brutal. Für die Gladbacher tut es mir leid. Es war ein toller Pokalfight. Wir müssen das jetzt erst einmal realisieren. Das ist traumhaft."

Lukas Hradecky (Frankfurt) über...

... das Spiel: "Solche Elfmeterschießen habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Ich bin überglücklich. Heute war es wirklich ein Pokalfight. Wir haben sehr gut angefangen und waren spielerisch auch besser. Nach zwei Stunden hat es dann auch gereicht. Unsere Schützen sind eiskalt geblieben, so kam das Ergebnis zustande. Der Sieg ist auch für Marius Wolf. Er wird auf jeden Fall mit nach Berlin reisen, auch wenn er nicht spielen kann. Der Sieg heute ist das Ergebnis harter Arbeit in dieser Saison. Wir haben uns belohnt."

... das Finale: "Ich habe in Dänemark schon mal ein Finale erlebt. Ich habe aber gehört, dass es in Deutschland noch mehr abgeht. Es werden dreimal so viele Frankfurter da sein wie heute. Ich freue mich drauf."

... seinen Vertrag: "Es wäre ein sehr guter Plan, das Finale zu gewinnen und dann den Vertrag zu verlängern. Aber im Fußball kann so viel passieren. Ich fühle mich in Frankfurt sehr wohl. Das ist meine Heimat in Deutschland."

Marco Russ (Frankfurt): "Wir waren uns eigentlich schon bei Varela sicher, dass er ihn reinmacht. Wir haben dann Branimir gesagt, dass er ihn reinmacht - und das hat er. Frankfurt ist kein Verein, der regelmäßig die Chance hat, ein Finale zu spielen. Deswegen sollten das alle genießen. Ich natürlich auch in meinem Alter. Ob ich spiele oder im Kader stehe - das ist gerade egal."

