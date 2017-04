Schröder: "Bojan? Nicht realisierbar"

Dienstag, 25.04.2017

"Stand jetzt ist das nicht realisierbar, es wäre eine zu hohe wirtschaftliche Kategorie", erklärt Schröder in der Bild. Sowohl in Sachen Ablöse wie auch bezüglich des Gehalts wäre der Stürmer wohl deutlich zu teuer für die 05er.

"Aber im Moment sind solche Dinge kein Thema - erst mal müssen wir die Klasse halten", sagt Schröder. Dafür wurde mit dem 2:2 gegen den FC Bayern München ein kleiner Schritt gemacht: "Das durfte man am Wochenende auch mal genießen. Aber jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten."

Dank geht unter anderem an Jürgen Klopp. Der Ex-Trainer wandte sich per Video an die Fans in Mainz und motivierte dazu, das Team zu unterstützen. "Wir finden es großartig, dass Jürgen Klopp sich engagiert. Das zeigt seinen Charakter und dass sein Herz immer noch an Mainz hängt", sagt Schröder.

