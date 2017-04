Boateng und Martinez trainieren wieder

Sonntag, 23.04.2017

Die beiden Innenverteidiger, die das 2:2 (1:2) gegen den FSV Mainz 05 angeschlagen verpasst hatten, nahmen am Sonntag am Reservistentraining teil.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Damit entspannen sich die Personalsorgen der Münchner vor dem wichtigen Treffen mit dem Rivalen. Trainer Carlo Ancelotti muss gegen den BVB und bis Saisonende bereits auf Nationaltorhüter Manuel Neuer (Mittelfußbruch) verzichten. Ob David Alaba nach seiner gegen Mainz erlittenen Kapselzerrung im linken Knie rechtzeitig fit wird, ist offen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Er konnte nicht weitermachen. Er hatte ein kleines Problem am Knie, wir checken das jetzt, aber es ist kein großes Problem. Wir werden Tag für Tag schauen, ob er am Mittwoch spielen kann", sagte Ancelotti. Alaba war wegen der Verletzung zunächst am Rande des Spielfeldes behandelt und schließlich in der 16. Minute ausgewechselt worden.

der FC Bayern München im Überblick