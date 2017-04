Watzke: "Bayern für mich klarer CL-Favorit"

Sonntag, 09.04.2017

Nach der 1:4-Klatsche, die sich Borussia Dortmund am Samstagabend beim FC Bayern abgeholt hat, steht für Watzke fest: "Bayern München ist für mich der klare Favorit auf die Champions League, da kommen Barcelona und Real nicht mit", so der Geschäftsführer des BVB im Sport1-Doppelpass.

Was die aktuelle sportliche Situation der Borussia angeht, stört sich Watzke indes nicht an den derzeit vorherrschenden Problemen und dem vierten Tabellenplatz, der die CL-Playoffs zur Folge hätte: "Ab und zu musst du leiden. Deshalb liebe ich den Verein ja auch so, sonst wäre ich Bayern-Fan geworden, da musst Du nicht leiden."

Der FC Bayern München in der Übersicht