Bartra zurück auf dem Trainingsplatz

Freitag, 28.04.2017

Der Spanier absolvierte nach Bild-Informationen am Freitag eine rund 30-minütige Laufeinheit. Auf Fotos ist der 26-Jährige gemeinsam mit Fitness-Trainer Rainer Schrey zu sehen, Bartra trägt an seinem verletzten rechten Arm eine Schiene.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Batra war nach seinem erlittenen Bruch der Speiche im rechten Handgelenk am 12. April operiert worden. Zudem hatte er diverse Fremdkörpereinsprengungen an der Hand und am Arm erlitten.

Marc Bartra im Steckbrief