Thiago: Verlasse Bayern erst nach CL-Titel

Freitag, 28.04.2017

"Zu hundert Prozent. Mein Ziel ist dasselbe, wie das der letzten Jahre: Ich will die Champions League mit diesem Klub gewinnen. Ich werde so lange hier bleiben, bis wir den Wettbewerb gewinnen", sagte Thiago dem vereinseigenen Fernsehsender. "Die Verlängerung bedeutet, dass ich noch lange hier bleiben werde und ich werde versuchen, in den nächsten Jahren noch viele Spiele und Titel zu gewinnen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ausschlaggebend für die Verlängerung war offenbar, dass er sich in München sehr wohl fühlt: "Ich bin glücklich bei diesem Klub, mit diesem Team und mit den Menschen hier in Bayern. Wir sind sehr glücklich hier. Meine Kinder sind ebenfalls hier. Alles ist perfekt."

Thiago wechselte im Juli 2013 vom FC Barcelona nach München. Seitdem absolvierte er 119 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister und erzielte dabei 17 Tore.

Thiago Alcantara im Steckbrief