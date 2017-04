Hummels: "Es geht leicht aufwärts"

Donnerstag, 13.04.2017

"Bisher geht es leicht aufwärts und mir entsprechend besser", sagte Hummels zwar dem kicker. Eine Prognose über seine Rückkehr sei aber "schwierig, da es sich um mein 2009 operiertes Sprunggelenk handelt".

Hummels hatte sich am Sonntag beim Training eine Stauchung und eine Verletzung des Kapselbandapparats im rechten oberen Sprunggelenk zugezogen. Zunächst war über eine dreiwöchige Pause spekuliert worden.

Trainer Carlo Ancelotti hatte sich nach dem 1:2 gegen Real am Mittwochabend vorsichtig optimistisch gezeigt. "Wir haben sechs Tage Zeit, ich denke, sie können sich bis dahin erholen", sagte er in Bezug auf Hummels und Torjäger Robert Lewandowski. Der 28 Jahre alte Pole hatte gegen die Königlichen wegen einer schmerzhaften Schulterverletzung ebenfalls passen müssen.

Hummels Einsatz in Madrid wäre für die Bayern um so wichtiger, da Javi Martínez fehlen wird. Der Spanier ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Als Ersatz in der Innenverteidigung kommen David Alaba und Joshua Kimmich infrage.

Mats Hummels im Steckbrief