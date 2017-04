Schäfer rechnet mit Wölfe-Sieg gegen FCI

Donnerstag, 13.04.2017

Marcel Schäfer spielt mittlerweile in den USA

"Ich bin überzeugt davon, dass wir Ingolstadt zu Hause schlagen", sagte Schäfer dem SID: "Wenn wir das schaffen, dann sind wir in einer ordentlichen Ausgangsposition, was die schwierigen restlichen Spiele betrifft. Dafür braucht man jetzt eben die drei Punkte."

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Wolfsburg liegt nach zwei Niederlagen in Serie und drei Spielen ohne Sieg nur noch zwei Zähler vor den Ingolstädtern, die trotz zuletzt neun Punkten am Stück noch immer auf Platz 17 stehen. "Die Schanzer sind im Moment natürlich extrem im Aufwind und voller Euphorie, weil sie jeder schon abgeschrieben hatte", sagte Schäfer, der fast zehn Jahre das Trikot der Wölfe getragen hatte und Anfang März in die USA zu den Tampa Bay Rowdies wechselte.

Der Verteidiger hätte sich für seinen Ex-Klub "natürlich eine andere Situation gewünscht, nun drücke ich von hier aus meinem VfL die Daumen, gerade jetzt auch für das ganz, ganz wichtige Spiel gegen Ingolstadt." Der VfL hat einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Ich denke, dass jeder motiviert ist, drei Punkte gegen Ingolstadt einzufahren und ein Punktepolster zu schaffen", sagte Schäfer.

Alle News zum VfL Wolfsburg