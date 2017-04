Tuchel: "Da wird mir angst und bange"

Dienstag, 04.04.2017

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:0

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim)...

zum Spiel: "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Unser Plan ist gut aufgegangen. Wir hätten vielleicht sogar höher führen müssen. In der zweiten Hälfte war es der erwartete Verlauf. Der Druck wurde sehr groß. Trotzdem war es am Ende kein unverdienter Sieg."

... zum Dreikampf um die direkte Champions-League-Qualifikation: "Dortmund hat sicherlich keine schlechten Karten, sie haben einen außergewöhnlich guten Kader. Wir haben einen Lauf, und Leipzig hat sich auch wieder gefangen. Wir schauen auf uns und gucken, dass wir unsere Spiele positiv gestalten. Dann muss man sehen, was die anderen machen."

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "In der ersten Hälfte hat uns Hoffenheim ein bisschen überrascht. Wir waren nicht so kompakt. In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich besser, aber manchmal muss man im Fußball dafür bezahlen, was man nicht so gut gemacht hat. Wir haben für die erste Halbzeit bezahlt."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sven Ulreich (Torwart Bayern München) zum Gegentor: "Es ist ein bisschen unglücklich, dass der Ball so kommt. Ich habe ein bisschen Pech, dass der Ball dann so runter fällt."

Arjen Robben (Bayern München): "Das darf uns natürlich nicht passieren. Wir haben überhaupt nicht gut gestanden und waren immer einen Schritt zu spät. Da haben wir Glück gehabt, dass es nur 1:0 steht. Die zweite Halbzeit war dann viel besser, so wie es sein muss. Da waren wir überlegen und hatten Chancen, aber der Ball ging leider nicht rein heute."

Beste Bilder des 27. Spieltags: Gell, do schaugst! © getty 1/16 BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV 3:0 - Ersatzgeschwächte Hamburger präsentierten sich beim BVB stärker, als das Ergebnis aussagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag.html © getty 2/16 Emre Mor durfte gegen den HSV mal wieder von Beginn an ran /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=2.html © getty 3/16 Bobby Wood verpasste es, den HSV früh in Führung zu bringen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=3.html © getty 4/16 Besser machte es auf der anderen Seite Gonzalo Castro, wobei sein Freistoß durchaus nicht unhaltbar war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=4.html © getty 5/16 TSG HOFFENHEIM - FC BAYERN MÜNCHEN 1:0 - Die TSG fügte den Bayern die erste Niederlage seit 20 Spielen zu /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=5.html © getty 6/16 Beim FC Bayern war Schonung angesagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=6.html © getty 7/16 Bei den übrig gebliebenen Bayern-Stars lief nicht viel zusammen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=7.html © getty 8/16 Die TSG dagegen war von Anfang an voll da... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=8.html © getty 9/16 ...und ging verdient in Führung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=9.html © getty 10/16 WERDER BREMEN - SCHALKE 04 3:0 - Wie in den guten alten Bremer Zeiten, die Werder-Offensive kommt ins Rollen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=10.html © getty 11/16 Werder machte da weiter, wo es gegen Freiburg aufgehört hatte - mit dem Tore schießen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=11.html © getty 12/16 Auf Schalke dagegen könnte die Luft für Markus Weinzierl wieder dünner werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=12.html © getty 13/16 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 - Milos Jojic lässt Köln von Europa träumen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=13.html © getty 14/16 Angela Merkel war zu Gast im Rhein-Energie-Stadion - viel zu sehen gab es allerdings zu Beginn nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=14.html © getty 15/16 Jonas Hector freut sich: In Hälfte zwei nimmt das Spiel Fahrt auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=15.html © getty 16/16 Lukas Hradecky macht sich lang, aber kann beim Führungstreffer von Milos Jojic nur hinterher schauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=16.html

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Ich bin in der Bewertung hin- und hergerissen. Wir haben viele Chancen herausgespielt. Es war aber fahrlässig, wie wir spielen. Es war eine Achterbahnfahrt. So, dass sich dann im Stadion und bei unseren Spielern das Gefühl einschleicht "vielleicht geht das mit 100:0 Torschüssen hier lustig 1:1 aus". Wir haben heute so einen Aufwand betrieben, da wird mir angst und bange, wenn ich an unser Programm denke."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Wir müssen das Spiel erst einmal sacken lassen. Bis zur 80. Minute haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt. Wir waren dran, einen Punkt mitzunehmen."

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir haben in der zweiten Halbzeit probiert, das Ergebnis zu drehen. Leider haben wir kein Tor mehr gemacht. Es ist im Endeffekt sehr ärgerlich, dass wir jetzt mit null Punkten hier stehen."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Unser Glück war, dass wir vorne eine gewisse Effektivität hatten. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, das ganze Team macht unsere schöne Serie erst möglich und die Fans dürfen ein Stück weit abheben. Wir denken nun an das Spiel gegen Frankfurt am Freitag. Es ist ein ganz harter Weg. Wir waren von vornherein von unserem Weg überzeugt und freuen uns darüber, dass wir jetzt die Resultate einfahren. Heute haben wir gut verteidigt, und es war wieder eine Mannschaft mit super Teamspirit auf dem Platz."

Zlatko Junuzovic (Werder Bremen): "Das war ein gutes, aber kein überragendes Spiel von uns. Das 3:0 täuscht ein wenig. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Die Fans dürfen träumen, aber wir müssen auf uns schauen. Das Trainerteam arbeitet akribisch, und wir setzen das auf dem Platz gut um. Die Chemie passt zwischen uns. Die momentane Serie spricht für alle Beteiligten."

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Eine solche Niederlage darf so nicht passieren. Am Anfang hatten wir alles im Griff, nach dem Rückstand war es gegen starke Bremer sehr schwer. In der zweiten Halbzeit gab es eine gute Phase, aber um noch eine Chance zu haben, hätten wir da irgendwann den Ausgleich erzielen müssen."

Benedikt Höwedes (Kapitän Schalke 04): "Wir haben den Gegner mit Fehlern eingeladen. Da waren ganz überflüssige Ballverluste dabei. Wir sollten jetzt aber nicht den Kopf verlieren. Wir haben am Wochenende die nächste Chance."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Anfangs hatten wir Probleme, uns auf das Frankfurter Spiel einzustellen. Wir haben keine idealen Lösungen gehabt, was den Spielaufbau der Frankfurter betrifft. Dadurch hat die Ordnung nicht funktioniert. Dass das Spiel knapp sein wird, war für mich klar. Wir sind sehr zufrieden, dass wir drei Punkte geholt haben. Es war ein sehr offenes Spiel, es war alles möglich. Deshalb ist es umso wichtiger und schöner, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Timo Horn (Torhüter 1.FC Köln): "Es tut uns sehr gut, gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen. Es sind aber noch einige Spiele zu spielen. Es sieht sehr gut aus, aber wir haben auch immer wieder schlechtere Auftritte dabei. Wir müssen jetzt konstanter werden."

Matthias Lehmann (Kapitän 1. FC Köln): "Europa ist mit Sicherheit in Sichtweite, aber für uns geht es darum, von Spiel zu Spiel zu schauen. Jedes Mal, wenn wir das Wort in den Mund nehmen, dann bekommen wir einen auf den Deckel. Deswegen wird das von uns keiner mehr machen."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war wie in den vergangenen Wochen auch. Wir spielen sehr gut auswärts, haben zwei, drei sehr gute Möglichkeiten, aber machen das Tor nicht. Dann werden wir durch einen Schuss von Jojic bestraft. So ist das in der Bundesliga. Wenn du nur gut spielst, aber nicht effektiv genug bist, dann kannst du auch nicht gewinnen."

Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt): "Wir müssen dranbleiben und das Tor einfach erzwingen. Wir waren wie in den letzten Spielen wieder dran heute. Von Europa haben wir die ganze Zeit nicht gesprochen."

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick