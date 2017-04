Benes schießt Gladbach zum Dreier gegen Berlin

Mittwoch, 05.04.2017

Bei vier Punkten Rückstand auf den Tabellensechsten aus Berlin hat Gladbach die internationalen Plätze wieder vor Augen. Hertha droht durch die chronische Auswärtsschwäche wie in der vergangenen Saison das komfortable Polster aus der Hinrunde zu verspielen und muss in dieser Verfassung um die Qualifikation für die Europa League bangen.

Die mangelhafte Chancenverwertung hätte der Borussia vor 44.347 Zuschauern allerdings beinahe den guten Auftritt und den siebten Heimsieg der Saison verdorben. Jonas Hofmann (58./59.) traf in der zweiten Halbzeit zweimal nur den Pfosten.

Vor dem Seitenwechsel hatte der Berliner Salomon Kalou in der Nachspielzeit per Freistoß die Latte getroffen. Ohne ihren gelbgesperrten Top-Torjäger Vedad Ibisevic war die Hertha zu harmlos.

So blieb der Höhepunkt des Abends Bénes vorbehalten. Der Slowake, vor der Saison aus Zilina gekommen, hatte von Trainer Dieter Hecking die Chance erhalten, weil Weltmeister Christoph Kramer (Knie) und Tobias Strobl (Gelb-Rot) nicht zur Verfügung standen. Seine Bundesliga-Premiere hatte er vor zweieinhalb Wochen beim 0:1 gegen Bayern München gefeiert.

Der Linksfuß soll in Gladbach zum Nachfolger von Mohamoud Dahoud aufgebaut werden, der im Sommer nach Dortmund wechselt.

Gladbach verpasst frühe Führung

Bereits nach 55 Sekunden hätte Gadbach in Führung gehen müssen. Der auffällige Hofmann legte frei vor Hertha-Keeper Rune Jarstein uneigennützig auf Thorgan Hazard ab, doch der 19 Jahre alte Jordan Torunarigha klärte in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an in höchster Not. Auch Kapitän Lars Stindl (13.) und Oscar Wendt (33.) ließen gute Chancen aus.

Beste Bilder des 27. Spieltags: Hände Hoch! © getty 1/31 MAINZ 05 - RB LEIPZIG 2:3: Jhon Cordoba beschwert sich bei vermeindlichen für gewöhnlich schon in der Luft /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag.html © getty 2/31 Giulio Donati hat da eher Angst vor dem Aufprall /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=2.html © getty 3/31 Da ist ja Cordoba schon wieder! Ja, Ja gleich tut's weh... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=3.html © getty 4/31 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BSC 1:0: Ein Handshake ohne Augenkontakt ist eigentlich nichts Wert... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=4.html © getty 5/31 Fangt mich doch wenn ihr könnt...Das dachte sich wohl Laszlo Benes nach seinem ersten Bundesligator /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=5.html © getty 6/31 Mo Dahoud riet Lars Stindl, er solle doch mal lieber auf dem Boden bleiben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=6.html © getty 7/31 DARMSTADT 98 - BAYER LEVERKUSEN 0:2: Michael Esser kehrte wieder zurück ins Tor und ging seinem unschönen Hobby nach: Bälle aus dem Netz holen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=7.html © getty 8/31 Aytac Sulu hält während der Partie einfach mal den Ball mit dem Kopf hoch! Kai Havertz sieht es aus unerklärlichen Gründen nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=8.html © getty 9/31 Hände hoch oder ich...spiele mit der Hacke?! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=9.html © getty 10/31 VFL WOLFSBURG - SC FREIBURG 0:1: Wie verteidigt man eigentlich Mario Gomez? Aleksandar Ignjovski weiß Bescheid /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=10.html © getty 11/31 Dafür führt er den Ball sehenswert mit dem Kopf an Bazoer vorbei /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=11.html © getty 12/31 Wolfsburg und Mario Gomez können es nicht glauben. Man kommt einfach nicht aus dem Abstiegskampf raus /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=12.html © getty 13/31 FC AUGSBURG - FC INGOLSTADT 2:3: Bobadilla hatte in dieser Situation wohl große Sorgen um seine Familienplanung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=13.html © getty 14/31 Premieren über Premieren! Auch Sonny Kittel erzielte sein erstes Bundesligator. Das Herzchen üben wir aber noch einmal /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=14.html © getty 15/31 Almog Cohen machte was er wollte - Marwin Hitz eher nicht so... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=15.html © getty 16/31 BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV 3:0 - Ersatzgeschwächte Hamburger präsentierten sich beim BVB stärker, als das Ergebnis aussagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=16.html © getty 17/31 Emre Mor durfte gegen den HSV mal wieder von Beginn an ran /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=17.html © getty 18/31 Bobby Wood verpasste es, den HSV früh in Führung zu bringen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=18.html © getty 19/31 Besser machte es auf der anderen Seite Gonzalo Castro, wobei sein Freistoß durchaus nicht unhaltbar war /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=19.html © getty 20/31 TSG HOFFENHEIM - FC BAYERN MÜNCHEN 1:0 - Die TSG fügte den Bayern die erste Niederlage seit 20 Spielen zu /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=20.html © getty 21/31 Beim FC Bayern war Schonung angesagt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=21.html © getty 22/31 Bei den übrig gebliebenen Bayern-Stars lief nicht viel zusammen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=22.html © getty 23/31 Die TSG dagegen war von Anfang an voll da... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=23.html © getty 24/31 ...und ging verdient in Führung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=24.html © getty 25/31 WERDER BREMEN - SCHALKE 04 3:0 - Wie in den guten alten Bremer Zeiten, die Werder-Offensive kommt ins Rollen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=25.html © getty 26/31 Werder machte da weiter, wo es gegen Freiburg aufgehört hatte - mit dem Tore schießen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=26.html © getty 27/31 Auf Schalke dagegen könnte die Luft für Markus Weinzierl wieder dünner werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=27.html © getty 28/31 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:0 - Milos Jojic lässt Köln von Europa träumen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=28.html © getty 29/31 Angela Merkel war zu Gast im Rhein-Energie-Stadion - viel zu sehen gab es allerdings zu Beginn nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=29.html © getty 30/31 Jonas Hector freut sich: In Hälfte zwei nimmt das Spiel Fahrt auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=30.html © getty 31/31 Lukas Hradecky macht sich lang, aber kann beim Führungstreffer von Milos Jojic nur hinterher schauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/27-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-27-spieltag,seite=31.html

Die Gäste hatten ihre erste Möglichkeit durch Rechtsverteidiger Peter Pekarik (22.), dessen unplatzierten Schuss Yann Sommer parierte. Glück hatte der Schweizer, als Alexander Esswein (29.) völlig frei verzog.

Die Hertha-Defensive präsentierte sich auch im zweiten Durchgang ohne John Anthony Brooks (muskuläre Probleme) und Marvin Plattenhardt (Mittelohrentzündung) anfällig.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gladbach störte früh und kam durch Hazard (49.), Stindl (50./55.), Hofmann (53.) und Jannik Vestergaard (59.) beinahe im Minutentakt zu Großchancen. Auf der Gegenseite sorgte einzig ein Kalou-Kopfball (54.) für Gefahr.

Entlastung gab es für das ersatzgeschwächte Team von Trainer Pal Dardai kaum noch, Gladbach setzte auf Konter und brachte in der 76. Minute Ibrahima Traore. Der Flügelspieler feierte nach mehr als vier Monaten Pause wegen eines Sehnenabrisses in der Leiste sein Comeback.

Gladbach - Hertha: Daten zum Spiel