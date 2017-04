RBL beißt sich am FCI die Zähne aus

Samstag, 29.04.2017

Bei einem eigenen Sieg und einem Patzer der Konkurrenten Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim hätten die Sachsen bereits an diesem Wochenende den ersten Einzug eines Aufsteigers in die Champions League seit dem 1. FC Kaiserlsautern 1998 feiern können.

Auch eine Überzahl in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte gegen Alfredo Morales (86./wiederholtes Foulspiel) konnten die Platzherren nicht mehr zum erhofften Erfolg nutzen, so dass Spitzenreiter Bayern München am Samstagabend durch einen Sieg beim VfL Wolfsburg seinen Titel vorzeitig erfolgreich verteidigen kann.

Die Leipziger verpassten vorerst auch die Einstellung des Bundesliga-Rekords für die meisten Saisonsiege (20) eines Aufsteigers und die Wiedergutmachung für das verlorene Hinspiel gegen die Schanzer. Damals hatte Hasenhüttls Ex-Klub den Sachsen die erste Bundesliga-Niederlage zugefügt.

Compper und Orban nicht dabei

Beste Bilder des 31. Spieltags: Fahnenklau in Freundschaft © getty 1/33 BORUSSIA DORTMUND - 1. FC KÖLN: Bereits vor dem Spiel muss Dortmund-Coach Tuchel einige Hürden überwinden. Auf dem Platz geht es derweil für die Borussen um die direkte Champions League-Quali /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv.html © getty 2/33 Die Fans des 1. FC Köln haben es geschafft, unter den vielen Fahnen im Signal Iduna Park auch einige rot-weiße reinzuschmuggeln. Die Geißböcke stehen nur knapp hinter den internationalen Rängen und wollen sich für die überraschend starke Hinrunde belohnen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=2.html © getty 3/33 Der BVB erzielte zwei Abseitstore und hatte viele Chancen, um in Führung zu gehen. Hier kratzt Sörensen einen Ball vor der Linie weg /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=3.html © getty 4/33 Das bekannte Bildmotiv "Augen zu und durch" fand sich auch im Signal Iduna Park wieder /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=4.html © getty 5/33 Ein seltenes Bild an diesem Nachmittag in Dortmund: BVB-Keeper Roman Bürki greift ins Geschehen ein /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=5.html © getty 6/33 RB LEIPZIG - FC INGOLSTADT: "Euch kenn ich doch", scheint sich Hasenhüttl hier zu denken. Beim Blick auf die Tribüne wird er beim Spiel gegen seine ehemalige Mannschaft sicher einige bekannten Gesichter entdeckt haben /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=6.html © getty 7/33 Doch Hasenhüttls Bullen taten sich wie schon im Hinspiel schwer. Die Leipziger waren immer umgeben von mehreren Gegenspielern /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=7.html © getty 8/33 Ein Hingucker war das Spiel wahrlich nicht. Das galt - wie hier im Bilde - aber für beide Mannschaften /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=8.html © getty 9/33 Yussuf Poulsen hatte die größten Möglichkeiten der Bullen - dieses Bild verrät vieles über die Partie /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=9.html © getty 10/33 Noch bitterer für RB: Timo Werner musste nach einem Foul an ihn verletzt runter /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=10.html © getty 11/33 WERDER BREMEN - HERTHA BSC BERLIN: Im Duell der beiden Europa League-Aspiranten zeigt sich die Rückrundenstärke der Bremer mit voller Wucht. Hertha-Torhüter Kraft hilft kräftig mit, dass Max Kruse nach seinem 2:0 jubeln darf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=11.html © getty 12/33 Zuvor traf Fin Bartels mit diesem Schuss zur Bremer Führung /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=12.html © getty 13/33 Wie hier Ibisevic kam die Hertha in einigen Duellen zu spät /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=13.html © getty 14/33 Ein nettes Bild vor dem Anpfiff: Eine Bremer Ultra-Gruppierung feiert ihr fünfjähriges Bestehen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=14.html © getty 15/33 Die Werderaner waren an diesem Nachmittag immer einen Tick vor den Herthanern /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=15.html © getty 16/33 1. FSV MAINZ 05 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: "Mainzbleibt1" lautet hier das Motto gegen den Abstieg - wie gut das mit thematischen Shirts und flotten Sprüchen funktioniert, kann man ja mal bei Leverkusen erfragen /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=16.html © getty 17/33 Vom Elan der letzten beiden Mainzer Spiele war gegen Gladbach jedenfalls nur wenig zu sehen: Die Fohlen gingen früh in Führung und legten nach der Pause schnell das 2:0 nach /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=17.html © getty 18/33 Nico Schulz' Treffer zum 0:2 war besonders sehenswert /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=18.html © getty 19/33 Die Mainzer kamen zwar noch mal zurück, zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=19.html © getty 20/33 SV DARMSTADT 98 - SC FREIBURG: Drei Punkte will Freiburg-Präsident Fritz Keller von seinem Coach Christian Streich. Gegen beinahe sicher abgestiegene Darmstädter sollte das durchaus zu machen sein /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=20.html © getty 21/33 Denkste. Da hilft es auch nicht wenn Caglar Söyüncü den Ball verspeist. Darmstadt ist fitter, schneller und vor allem besser. Noch vor der Halbzeit steht es 2:0 am Bölle /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=21.html © getty 22/33 Es ist voraussichtlich eines der letzten Bundesliga-Heimspiele am Böllenfalltor und die Lilien zeigen ihren Fans nochmal vollen Kampfgeist. Gondorf geht mit gutem Beispiel voran /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=22.html © getty 23/33 Die Führung für 98 markierte Ex-Schalker Felix Platte in dieser Szene /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=23.html © getty 24/33 Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhte Jerome Gondorf auf 2:0 für die Gastgeber /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=24.html © getty 25/33 BAYER LEVERKUSEN - FC SCHALKE 04 1:4: Markus Weinzierl, der gerade erfahren hat, dass es nach dem Spiel Currywurst in der Mixed Zone gibt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=25.html © getty 26/33 Ganz normaler Arbeitstag für Königsblau, das sich aber eigentlich auf ein Spiel gegen einen Bundesligisten vorbereitet hatte /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=26.html © getty 27/33 Gratis-Currywurst und 3:0 nach 17 Minuten? Läuft /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=27.html © getty 28/33 Noch souveräner als Kolasinacs Spiel ist nur seine Frisur. Lackschuh junge /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=28.html © getty 29/33 "Mama, die Jungs da in Schwarz sind gemein zu mir" /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=29.html © getty 30/33 Böse Zungen behaupten, Leverkusens Tornetz und der Ball pflegen seit dem 31. Spieltag eine innige Freundschaft /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=30.html © getty 31/33 Und wegen sowas musste Stefan Kießling heute auf Let's Dance verzichten /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=31.html © getty 32/33 Heute wäre selbst ein Klassiker wie "woran hat's jelegen?" zu viel /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=32.html © getty 33/33 Die Headline für die Gazetten: Brutaler Burgi ballert Blau bei Bayer (b)zum (B)Dreier /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/31-spieltag/beste-bilder/bayer-s04-fcb-woelfe-bvb-koeln-fca-hsv,seite=33.html

Die Ingolstädter sendeten nach zuletzt zwei Niederlagen im Kampf gegen den Abstieg wieder ein Lebenszeichen, bleiben mit 29 Zählern aber Tabellenvorletzter.

Vor 41.053 Zuschauern musste Hasenhüttl auf seine angeschlagenen Innenverteidiger Marvin Compper und Willi Orban verzichten. Dafür spielten Stefan Ilsanker und Dayot Upamecano, Orban konnte zumindest auf der Ersatzbank Platz nehmen. Bei den Gästen kehrten die zuletzt gesperrten Marvin Matip und Markus Suttner in die Startelf zurück.

Die Leipziger brauchten vor eigenem Publikum nur wenig Anlaufzeit, um sich mit ihrem gewohnt schnellen Angriffsfußball Chancen zu erspielen. Yussuf Poulsen (10.) und zweimal Timo Werner (23. und 34.) verfehlten dab ei nur knapp das Tor von Martin Hansen.

In einem ruppiger und hitziger werdenden Spiel hielten die Ingolstädter allerdings gut dagegen. Dabei profitierten sie auch davon, dass die Leipziger Innenverteidiger Ilsanker und Upamecano früh mit Gelb verwarnt wurden. Viele Nickligkeiten führten weiterhin zu vielen Unterbrechungen, was eher den Gästen als den Leipzigern entgegenkam.

Keita mit einem Highlight

Nach der Pause folgt gleich die erste Chance der Ingolstädter: Nach einer schönen Vorarbeit von Morales kam Sonny Kittel zum Abschluss, doch der Ex-Frankfurter schoss über das Tor. In der Folge blieb das Spiel umkämpft, und viele Unterbrechungen reihten sich aneinander.

Der in dieser Saison bei Leipzig so starke Naby Keita sorgte dann wieder für ein fußballerisches Highlight: Sein Pass in die Schnittstelle fand Poulsen, doch der Däne verzog frei vor Hansen (52.).

Auch danach tat sich Hasenhüttls Team schwer, selten konnten die Sachsen die Partie wie gewohnt dominieren. Zudem musste Torjäger Werner in der 67. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Leipzig - Ingolstadt: Daten zum Spiel