Pizarro-Vertrag in der Schwebe

Dienstag, 07.03.2017

860 Minuten wartet Claudio Pizarro schon auf einen Treffer in der Bundesliga. Für Werder-Manager Frank Baumann kein Grund, am Können des 38-Jährigen zu zweifeln.

"Claudio wird in der Rückrunde noch wichtige Tore für uns schießen", verspricht Baumann.

Ob der im Sommer auslaufende Vertrag mit Bremens bestem Bundesliga-Torschützen (103 Ligatreffer) verlängert wird, lässt der ehemalige Verteidiger jedoch offen: "Wir setzen uns in den nächsten Wochen zusammen und besprechen es in Ruhe. Es wird eine Entscheidung vor Saisonende geben."

Die Fans in Bremen würden eine Verlängerung mit ihrer Werder-Legende (143 Tore in 264 Spielen) sicher begrüßen, Baumann will sich jedoch bei seiner Entscheidung nicht von der Vergangenheit leiten lassen. Man werde keinen Vertrag verlängern, weil ein Spieler in der Vergangenheit wichtig war: "Es muss Sinn machen, für beide Seiten", so der 41-Jährige.

Claudio Pizarro im Steckbrief