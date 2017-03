Niederlechner: "Europa ist kein Thema"

Dienstag, 07.03.2017

Der Nichtabstieg ist und war das erklärte Ziel der Freiburger in diesem Jahr. Nun fehlen der Mannschaft von Trainer Christian Streich zwei Punkte auf Platz sechs. Für Niederlechner trotzdem kein Grund, sich verrückt machen zu lassen.

"Europa ist bei uns in der Kabine aber kein Thema", stellt der Torschütze aus der Partie gegen Eintracht Frankfurt (2:1) klar. Man denkt derzeit von Spiel zu Spiel. So etwa an Frankfurt. "Es ging richtig gut auf die Knochen. Wichtig, dass wir ruhig geblieben sind", ordnet Lukas Kübler ein.

