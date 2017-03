Langkamp: HSV-Niederlage "richtig unnötig"

Freitag, 10.03.2017

Die letzten zwei Duelle zwischen Berlin und Dortmund endeten ohne Sieg für die Hertha. "Wir haben aber gezeigt, dass wir an gewissen Tagen mit Dortmund konkurrieren können", stellt Langkamp in der Bild dar. Er möge den "positiven Druck" der durch die Konkurrenz in der Bundesliga entstehe.

Zuletzt schwächelten seine Herthaner aber bisweilen. "Es ist nichts Dramatisches, was nur uns passiert", ordnet Langkamp die Inkostanz ein. Dennoch sagt er: "Sind wir ehrlich, die Niederlage in Hamburg war richtig unnötig." Als Grund führt er die derzeit schleppende Offensive an.

"Spielerische Leichtigkeit ist ein Überbegriff derzeit bei uns. Unsere Chancen waren zuletzt zu rar und nicht mehr so hochkarätig", schließt er sich Trainer Pal Dardai an. Rückkehrer Mitchell Weiser soll mithelfen: "Er hat in dieser und auch schon in der letzten Saison seine Bedeutung für uns unter Beweis gestellt."

Sebastian Langkamp im Steckbrief