Gladbach im Glück beim Remis auf Schalke

SCHALKE 04 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (1:1): Auf Schalke steigt wie schon am vergangenen Bundesligaspieltag das deutsche Duell. Die Stimmung im Stadion ist angemessen

Von Beginn an geht es auch auf dem Rasen zur Sache

Die Borussia erwischte aber den besseren Start. Jonas Hofmann erzielte in der 15. Minute das 1:0

Schalke schüttelte sich kurz und schlug in der 25. Minute durch Winterneuzugang Guido Burgstaller zurück

Am Ende blieb es beim 1:1. Für Leon Goretzka und seine Schalker, die im zweiten Durchgang aufs zweite Tor gedrückt hatten, etwas zu wenig

OLYMPIQUE LYON - AS ROM (4:2): Ein echtes Spektakel gab es in Lyon zu bewundern. Den Schlusspunkt unter den Torreigen setzte Alexandre Lacazette in der Nachspielzeit

