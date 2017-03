Knappenschmiede expandiert in Beneluxländer

Mittwoch, 22.03.2017

Zukünftig können sich talentierte Kinder auch in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg für Camps der Knappen-Fußballschule anmelden. Dies ist Bestandteil der Zusammenarbeit mit der Agentur.

"Durch die geographische Nähe, viele belgische und niederländische Spieler in der Vergangenheit und Gegenwart wie aktuell besonders Klaas-Jan Huntelaar ist das Interesse an unserem Verein und unserer ausgezeichneten Nachwuchsarbeit in den Beneluxländern ungemein hoch", sagte Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst. Aktuell stehen bereits zwölf Standorte fest, darunter beispielsweise Enschede oder Amsterdam.

Das erste Camp startet bereits am 5. April im belgischen Dendermonde. Die besten Spieler werden zudem an einem jährlich stattfindenden Turnier in Gelsenkirchen teilnehmen.

