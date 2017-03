Sane hat Wechsel zu ManCity nicht bereut

Mittwoch, 22.03.2017

Weiter führte Sane aus: "Das Spiel ist hier viel schneller als in Deutschland, vor allem in den Partien gegen die anderen Top-Teams." Sane lobt auch seinen Teammanager Guardiola, Ex-Coach von Bayern München, der ihm geholfen habe, die Umstellung vom deutschen auf den englischen Fußball zu schaffen.

"Ich hatte am Anfang meine Schwierigkeiten mit der Umstellung. Auch denke ich, dass ich an meinem Spiel noch sehr, sehr viel verbessern kann. Vor allem an meinem Positionsspiel muss ich arbeiten. Pep Guardiola schaut bei jedem von uns ganz individuell auf die Schwächen, um an diesen zu arbeiten", äußerte Sane.

Leroy Sane im Steckbrief