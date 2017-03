Dardai kritisiert Haraguchi: "Geht gar nicht"

Montag, 20.03.2017

"Was Genki da gemacht hat, geht gar nicht. Er war gleich an drei Gegentoren beteiligt", zitiert ihn die B.Z.. "Solche Fehler darf man nicht machen, dadurch kommt es zum Dominoeffekt. So verunsichert er das gesamte Team."

Der Trainer glaubt, dass er möglicherweise den Grund für Haraguchis Auftritt kennt. "Ich habe das Gefühl, dass er durch die Rückkehr von Mitchell Weiser wieder übermotiviert ist, es allen zeigen will", so Dardai weiter.

In 24 Spielen war der Flügelspieler nur einmal selbst erfolgreich und konnte lediglich zwei Treffer vorbereiten. Auch deshalb sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung momentan stocken. Der Vertrag des Japaners läuft noch bis 2018.

Genki Haraguchi im Steckbrief