Baumann lobt digitales Training der TSG

Freitag, 10.03.2017

"Alles in allem macht das nur Prozentpunkte aus", ordnet Baumann in der Bild ein. Er muss zweimal am Tag zwanzig Minuten am Tablet üben. Dabei muss eine Unter- oder Überzahlsituation erkannt werden und der TSG-Spieler möglichst schnell angeben, welches Team mehr Spieler hat.

Baumann ist überzeugt: "Ich merke im Spiel schon, dass man sich nicht nur auf den Ball konzentriert, sondern auch versucht, das Drumherum intensiver wahrzunehmen." Er antizpiert Situationen besser und kann so auch als Torhüter aktiv am Defensivspiel teilnehmen.

Antizipiert wird auch neben dem Platz. "Dank dieser Wahrnehmung kannst du im Straßenverkehr vorausschauender reagieren - zum Beispiel, wenn du merkst, da könnte einer überholen", so Baumann.

Oliver Baumann im Steckbrief