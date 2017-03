Mit Neuer gegen Real - Ancelotti: "gutes Gefühl"

Freitag, 31.03.2017

Entwarnung für die großen Spiele: Bayern München kann spätestens im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid am 12. April wieder auf Nationaltorhüter Manuel Neuer bauen. Der 31-Jährige, der sich am Mittwoch einer "kleinen Operation" am Zeh unterziehen musste, sei gegen die "Königlichen" mit Weltstar Cristiano Ronaldo "bereit", betonte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag.

Definitiv ausfallen wird der DFB-Kapitän am Samstag im Derby gegen den FC Augsburg und am Dienstag in Hoffenheim. Für das Liga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (8.4.) habe er "Hoffnung", so Ancelotti.

Erlebe die Bundesliga Highlights auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bis dahin wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt. Der 28-Jährige, der Abwanderungsgedanken haben soll, hat in dieser Spielzeit erst ein Pflichtspiel absolviert. "Aber", betonte der Bayern-Coach, "er ist in einer guten Verfassung. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn." Auf der Bank wird Tom Starke (36) sitzen.

Ulreich ersetzt Neuer

Sein Startelf-Debüt wird gegen Augsburg Weltmeister Jerome Boateng geben. Er ersetzt in der Innenverteidigung den gesperrten Javi Martínez. Zudem fehlen Xabi Alonso ebenfalls wegen einer Gelbsperre und Douglas Costa mit Knieproblemen. Er soll nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainieren. Gegen Real sei er "dabei", sagte Ancelotti.

Die Voraussichtliche Aufstellung der Bayern - Jetzt auf LigaInsider checken!

Auf die Bayern wartet ein heißer April mit neun Spielen inklusive des Pokal-Halbfinals gegen Dortmund (26.4.) und der beiden Kracher gegen Real.

Doch soweit mag Ancelotti noch gar nicht denken. Er habe "keinen langfristigen Plan. Das Beste vor dem Real-Spiel ist: Fokussiert sein gegen Augsburg, dann gegen Hoffenheim und dann gegen Dortmund." Jedes Spiel sei wichtig für das Vertrauen, "aber meine Spieler sind sehr professionell. Sie wissen, dass es ein wichtiger Moment ist. Ich habe ein gutes Gefühl."

Alle News zu Bayern München