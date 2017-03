Wiese sucht den härtesten Athleten

Freitag, 31.03.2017

"Ehrgeiz, Disziplin, Siegeswillen - das alles sind Eigenschaften, die mich in meiner Karriere nach vorne gebracht haben. Meine Welt verlangt genau diese Charakterstärke von den Spitzen-Sportlern - nicht umsonst heißen sie Wiese Warrior. In der Härteprüfung zeigt sich, wer das Zeug zum härtesten Athleten Deutschlands hat und den Titel verdient", präsentiert Wiese stolz sein neues Projekt. Der frühere Bundesliga-Keeper strickt derzeit an einer Karriere als Wrestler und hatte bereits einen Auftritt mit der WWE.

Die Zuschauer des Events können die sportlichen Disziplinen auch selbst testen. Auf dem Gelände des Landschaftspark Duisburg-Nord werden alle Übungen auch für die Fans aufgebaut. Die "World of Wiese" soll am 12. August stattfinden.

Tim Wiese im Steckbrief