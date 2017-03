Schmidt: "Wir sind frei in den Köpfen"

Freitag, 31.03.2017

"Die Stimmung ist sehr fokussiert und gelöst. Wir sind frei in den Köpfen", sagte der 49-jährige Schweizer vor dem Spiel der Rheinhessen am Sonntag beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt. Die Zeichen, die sein Team "nach außen" ausstrahle, seien "sehr, sehr gut", lobte Schmidt am Freitag.

Vor dem 26. Spieltag liegen die Mainzer mit 29 Punkten auf Tabellenrang 12, der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt allerdings nur noch zwei Punkte. "Angst ist aber der falsche Ratgeber", meinte Schmidt, der um den Einsatz von Außenverteidiger Daniel Brosinski (Knöchelblessur) bangt. "Seine Verletzung ist aber nicht so schlimm, notfalls hätten wir auch Alternativen", sagte der FSV-Coach.

In den letzten drei Saisonspielen holten die Mainzer, die in der Rückrunde bislang lediglich sieben Treffer erzielten, insgesamt nur einen Punkt. Zudem verloren sie sieben der letzten acht Auswärtspartien (3:18 Tore).

