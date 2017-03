Jonker vor Heimdebüt: "Keine leichte Aufgabe"

Donnerstag, 16.03.2017

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen unter Jonker wollen die Niedersachsen unbedingt nachlegen. Ob Jakub Blaszykowski (Rücken) und Yannick Gerhardt (muskuläre Probleme) gegen Darmstadt, das in den bisherigen elf Auswärtsspielen noch keinen einzigen Punkt holte, dabei sind, ließ Jonker offen.

"Wir müssen abwarten, ob sie fit werden", sagte er. Als Tabellen-14. ist Wolfsburg trotz des jüngsten Aufwärtstrends unter Jonker mit 26 Zählern zurzeit punktgleich mit dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang.

Wolfsburg in Jubiläumstrikots

Die Wölfe werden am Samstag in speziellen Jerseys auflaufen. Aufgrund der 20-jährigen Bundesliga-Zugehörigkeit des Klubs tragen Angreifer Mario Gomez und Co. eigens für die Partie produzierte Jubiläumstrikots.

"Das Jubiläumstrikot soll nicht nur ein besonderes Andenken für unsere Fans an den Bundesliga-Aufstieg 1997 sein", sagte VfL-Sportchef Olaf Rebbe. Man wolle damit die "großartige Leistung" der damaligen Mannschaft würdigen. "Sie hat damals den Grundstein für das gelegt, was in den vergangenen 20 Jahren in Wolfsburg entstanden ist. Das soll für uns Auftrag und Ansporn zugleich sein."

