Jonker holt Wollscheid zurück

Mittwoch, 15.03.2017

"Er ist wieder Teil des Profi-Kaders - ohne Wenn und Aber. Alles, was für die anderen Jungs gilt, gilt auch für ihn. Es gibt kein Versprechen. Er muss sich seine Einsatzzeit verdienen", so Jonker, dem gegen Darmstadt 98 mit Jeffrey Bruma und Ricardo Rodriguez zwei Eckpfeiler in der Abwehr fehlen.

Bereits am Dienstag absolvierte Ex-Nationalspieler Wollscheid die komplette Trainingseinheit mit. Unter Ismael hatte der Verteidiger sich dazu entschieden, in der zweiten Mannschaft zu trainieren und zu spielen, um Einsätze zu sammeln.

Philipp Wollscheid im Steckbrief