Gomez: "Diese Summen sind wirklich verrückt"

Mittwoch, 15.03.2017

"Die Summen sind wirklich verrückt. Wenn man das in der Zeitung liest, dann sagt man sich: Na klar. Doch wenn man ein Angebot - ohne auf Zahlen einzugehen - wirklich vorliegen hat, fragt man sich: 'Ist das deren Ernst - oder ein Schreibfehler?'", so der 31-Jährige. Medienberichten zufolge wurde dem Angreifer ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro angeboten.

Die Offerte schlug er jedoch aus, da sie "gerade nicht in meine Lebensphase" passe. Mit dem DFB-Team will er noch an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnehmen.

Mario Gomez im Steckbrief