Timo Horn nähert sich Comeback

Dienstag, 21.02.2017

Der Schlussmann hatte aufgrund eines Meniskusschadens seit November pausiert.

Das Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) dürfte für Horn ebenso zu früh kommen wie das Duell gegen Rekordmeister Bayern München am 4. März. Trainer Peter Stöger will seine Nummer eins nicht unter Druck setzen. "Schön, dass er Handschuhe anhat", sagte Stöger nach dem Training.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach seiner im Spiel gegen Schalke 04 (1:1) am Sonntag erlittenen Schulterprellung nahm Torjäger Anthony Modeste ohne Probleme an der Einheit am Dienstag teil.

Timo Horn im Steckbrief