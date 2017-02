Grindel: "Aufstand der Anständigen"

Montag, 06.02.2017

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Wichtig ist jetzt vielmehr eine grundlegende Debatte, an deren Ende eine gemeinsame Linie gegen jede Form physischer und psychischer Gewalt stehen muss. Wir brauchen den Aufstand der Anständigen in den Kurven, klare Distanzierungen von Gewalt", hieß es in dem Statement weiter.

Beim Spiel in Dortmund waren insgesamt zehn Personen verletzt worden. Zudem ermitteln sowohl Polizei als auch der DFB-Kontrollausschuss wegen mehrerer anstößiger Plakate, die auf der Südtribüne gezeigt worden waren.

Alles zu Borussia Dortmund