Medien: BVB holt Dahoud

Montag, 20.02.2017

Wie die Bild berichtet, soll der 21-Jährige trotz starkem Interesse von Chelsea und Juventus bereits in Kürze in Dortmund unterschreiben. Michael Zorc wollte den Transfer noch nicht bestätigen. "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen", so der BVB-Manager.

Dahouds Vertrag läuft bei Gladbach noch bis 2018, allerdings könnte der Mittelfeldspieler demnach für eine festgeschriebene Ablösesumme von zehn Millionen Euro den Verein verlassen.

Der 21-Jährige spielt seit 2010 in Mönchengladbach und schaffte in der letzten Saison unter Lucien Favre seinen Durchbruch in der Bundesliga. In dieser Saison hat er bereits 25 Pflichtspiele für die Borussia absolviert.

Mahmoud Dahoud im Steckbrief