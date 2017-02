Schmelzer: Unterstützung statt Unruhe

Sonntag, 19.02.2017

"Keine Frage, es war ein komisches Gefühl. Aber für die zweite Halbzeit gebührt dem ganzen Stadion ein dickes Kompliment. Diese Stimmung ist das, was das Dortmunder Stadion auszeichnet", lobte der 29-Jährige im kicker-Interview.

Der Linksverteidiger forderte die Anhänger aber gleichzeitig dazu auf, den zuletzt schwächelnden BVB auch in Zukunft lautstark zu unterstützen: "Im Namen der Mannschaft würde ich mir wünschen, dass wir das in Zukunft wieder häufiger haben, auch schon von Anfang an. Gerade diese junge Mannschaft braucht die Unterstützung in den Phasen, in denen es nicht so läuft. Und nicht diese Unruhe."

Dank dem Dreier gegen die Niedersachsen kletterte der BVB in der Bundesliga-Tabelle auf den dritten Tabellenplatz.

