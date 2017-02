Piszczek, Schmelzer, Ginter und Reus fraglich

Freitag, 10.02.2017

"Wir warten auf den letzten Test", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Dagegen rechnet der BVB-Coach mit dem Einsatz von Ousmane Dembele (Erschöpfungssyndrom). "Wir denken, dass wir es hinbekommen", sagte Tuchel mit Blick auf den Franzosen. In Darmstadt erwartet der Trainer "eher ein mentales Spiel, weil die Favoritenrolle so klar vergeben ist".

Damit sei sein Team "bisher nicht so gut umgegangen". Man müsse "bescheiden und an Kleinigkeiten orientiert" spielen, forderte er und kündigte an: "Wir werden mit der besten Aufstellung das Spiel bestreiten."

