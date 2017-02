Jung zwischen Ingolstadt und Leipzig

Freitag, 24.02.2017

Der Klassenerhalt ist fest in Jungs Vertrag verankert. Bleibt Ingolstadt Bundesligist, bleibt auch der 25-Jährige bei den Schanzern. Sollte der FCI jedoch absteigen, ginge es für Jung zurück nach Leipzig und von dort aus wohl weiter, nachdem die Roten Bullen keine Verwendung für den Linksverteidiger sahen.

In Ingolstadt kam Jung allerdings bisher kaum zum Zug. "Meine Saison ist ein auf und ab", zog er in der Bild ein Zwischenfazit. Bei Klassenerhalt ist er bis 2020 gebunden. Dann will er es versuchen: "In so schwierigen Phasen müssen aber alle an einem Strang ziehen. Die Einsatzzeiten werden kommen."

Ingolstadt liegt derzeit auf dem 17. Tabellenplatz. Am 22. Spieltag geht es gegen Borussia Mönchengladbach, ehe es nach Sinsheim zur TSG 1899 Hoffenheim geht. Jung, bisher mit rund 600 Spielminuten, würde eine Million Euro Ablöse kosten.

Anthony Jung im Steckbrief