Victor Osimhen: Lieber Wolfsburg als Arsenal

"Meine Wahl fiel auf den VfL, weil ich denke, dass meine Entwicklungs-Chancen hier am höchsten sind. Wäre ich zum Beispiel zu Arsenal gegangen, hätte ich vielleicht nicht so schnell den Weg in die erste Mannschaft gefunden", sagte Osimhen der Bild.

Der VfL bezahlte für den 18-Jährigen 3,5 Millionen Euro Ablöse an die Ultimate Strikers Acadamy. 2015 hatte Osimhen Nigeria als Top-Torschütze (zehn Treffer) zum U17-WM-Titel geführt und damit Begehrlichkeiten geweckt.

Aktuell weilt er mit dem Rest des Wolfsburger Kaders im Trainingslager in La Manga, wo er nach einer Meniskus-Operation sein Aufbautraining absolviert.

