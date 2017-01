Medien: Wolfsburg mit Gabbiadini einig

Donnerstag, 05.01.2017

Dem Bericht zufolge will Neapel rund 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Stürmer haben. Man glaubt in Italien an seine Fähigkeiten, allerdings "passt er einfach nicht ins System", sagte Klub-Boss Aurelio de Laurentiis bei Radio Kiss. Nach dem Abgang von Gonzalo Higuain sollte Gabbiadini Stammspieler werden, allerdings konnte er sich gegen Arkadiusz Milik und Driste Mertens nie durchsetzen.

Durch die Neuverpflichtung von Leonardo Pavoletti scheint der Abgang des einstigen Hoffnungsträgers bereits beschlossene Sache zu sein. Sollte der VfL die kolportierte Ablöse bezahlen, wären nach der Verpflichtung von Riechedly Bazoer die Einnahmen aus dem Transfer von Julian Draxler fast vollständig reinvestiert.

