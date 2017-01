Medien: Neue Entwicklungen bei Bailey

Mittwoch, 25.01.2017

Sofort oder im Sommer ist die Frage, die man sich bezüglich Leon Bailey bei Bayer Leverkusen stellt. Der Mann vom KRC Genk könnte wohl, so die Bild, noch in diesem Transferfenster verpflichtet werden. Rund 15 Millionen Euro wären dann fällig.

Im zweiten Szenario bleibt Bailey bis Saisonende in Belgien und kostet anschließend etwas weniger. Bis dahin könnte auch bei Admir Mehmedi und Hakan Calhanoglu Klarheit bezüglich der Zukunft herrschen. Diese Lösung war zuletzt auch im kicker vermeldet worden.

Das dritte Szenario stammt aus der DailyMail. Demnach soll nicht Leverkusen die Nase vorne haben, sondern Hull City derzeit die besten Karten haben. Auch Chelsea, Liverpool, Roma und Napoli hätten ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.

Was allerdings für Leverkusen spricht, ist die Tatsache, dass Bailey wohl zu einem Klub mit Ambitionen für das internationale Geschäft wechseln will. Dort war Bayer zuletzt oft vertreten. Zudem, so widerum die Bild, gastierte Bailey bereits in der BayArena und sah das Spiel gegen Hertha BSC.

Leon Bailey im Steckbrief