Schäfer: Bailey ähnelt Scholl

Donnerstag, 26.01.2017

Trainer in Jamaika war Winfried Schäfer und hat somit detaillierte Informationen über den Jamaikaner Leon Bailey. Der ehemalige Nationaltrainer ist sich sicher, dass Bayer Leverkusen beim Mann vom KRC Genk nicht viel falsch machen würde.

In der Bild schilderte Schäfer: "Er kann vorne alles spielen, ist beweglich, technisch sehr stark, besitzt einen super linken Fuß. Und darüber hinaus ist er auch noch pfeilschnell." Deshalb erinnere ihn der 19-Jährige an Mehmet Scholl.

Selbst auf dem Trainingsplatz konnte Schäfer Bailey allerdings nie beobachten. "Sein Stiefvater blockte alles ab", so der 66-Jährige, der damit scheiterte, Bailey in die erste Mannschaft Jamaikas zu berufen. Der Spieler warte auf eine Chance in Belgien, Deutschland oder England.

Leon Bailey im Steckbrief