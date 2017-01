BVB: Subotic kehrt ins Training zurück

Dienstag, 24.01.2017

Nach dem Ausfall Sven Benders, der sich in der vergangenen Woche im Testspiel gegen den SC Paderborn einen Außenbandriss im Sprunggelenk zuzog, kehrt also ein erfahrener Innenverteidiger zurück. Für Trainer Thomas Tuchel ist das ein gutes Signal. Zumal der Coach nach dem 2:1-Sieg in Bremen am Samstag "mangelnde Erfahrung" in manchen Situationen bemängelte.

Subotic war erst im November 2016 nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt und wollte bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln. Bei seinem ersten Einsatz gegen den SV Rödinghausen erzielte er sogar den späten Siegtreffer. Gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln blieb er dann im Rasen hängen - und musste seitdem wegen Kniebeschwerden erneut pausieren. Im Trainingslager des BVB absolvierte er nur ein individuelles Programm.

Derweil gibt es bezüglich seiner Zukunft nach Goal-Informationen weiterhin nichts Konkretes. Zwar seien weiterhin mehrere Vereine an dem 28-Jährigen interessiert, doch eine Tendenz gibt es bisher nicht. Bis zum 31. Januar hätte Subotic, der keine Aussichten auf einen Stammplatz unter Thomas Tuchel hat, aber noch die Möglichkeit, den Verein zu wechseln.

Neven Subotic im Steckbrief