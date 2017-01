Ex-Rapidler endlich wieder eingesetzt

Samstag, 21.01.2017

Bisher war der 24-jährige Steirer der am kürzesten eingesetzten Bundesliga-Profi gewesen. Vier Minuten (beim 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach in der 3. Runde) stand er vor der Partie gegen Dortmund in Deutschlands höchster Spielklasse am Platz. Nun stockte er sein Konto auf 14 Minuten auf, nachdem er gegen die Borussen für Clemens Fritz eingewechselt (80.) wurde.

Kainz wechselte im Sommer um kolportierte 3,5 Millionen Euro von Rapid Wien an die Weser. Dort konnte er sich bisher aber nicht durchsetzen. In der Schlussphase gegen Dortmund zeigte er eine ansprechende Leistung. Bei seinem Einsatz profitierte er jedoch von diversen Ausfällen. So sind Izet Hajrovic, Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch verletzt. Sambou Yatabare weilt zudem beim Afrika Cup.

