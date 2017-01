Nagelsmann: Süle und Rudy noch Top-Motiviert

Samstag, 21.01.2017

"Die Beiden haben gesagt, dass sie das halbe Jahr, das sie noch bei uns sind, super gestalten wollen", wird der 29-jährige Coach in der Bild zitiert. "Das war schon der vorrangige Ton, den man gehört hat. Dass sie auch zum Abschied, der erst in sechs Monaten ist, noch was reißen wollen hier."

Auch von den Spielern selber kamen Bekundungen zum Klub. "Ziel muss es sein, dass wir weiter ungeschlagen bleiben", verriet Süle im Interview mit Sky. "Wir haben die Qualität, um uns für einen internationalen Wettbewerb zu empfehlen. Wir wollen bis zum Schluss alles geben."

Süle und Rudy zählen zu den wichtigsten Leistungsträgern in der aktuell erfolgreichen Hoffenheimer Bundesligasaison.

