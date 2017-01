"Man ist die Geisel des Smartphones geworden"

Mittwoch, 25.01.2017

SPOX: Herr Eberl, haben Sie eigentlich einen privaten Facebook-Account oder sonst irgendein Profil in den sozialen Medien?

Max Eberl: Nichts dergleichen.

SPOX: Warum nicht?

Eberl: Mir fehlt dort die Geradlinigkeit. Man versteckt sich hinter einem Nickname und scheint tun und lassen zu können, was man will. Ich möchte meinen Mitmenschen in die Augen schauen und direkt anstatt anonym kommunizieren. Ich mag da eine etwas altbackene Einstellung haben, aber mit dieser Welt habe ich einfach nichts am Hut. Sie ist mir fremd und ich habe vor ihr auch ein wenig Respekt.

SPOX: Inwiefern?

Max Eberl ist seit 1999 ohne Unterbrechung bei Borussia Mönchengladbach angestellt © getty

Eberl: Ich überspitze nun einmal bewusst mit einem Augenzwinkern. Früher war es so: Man hat am Samstag ein Bundesligaspiel verloren, am Sonntag getagt, vielleicht am Montag den Trainer entlassen und eine Woche später einen neuen eingestellt. Auch heute ist das Spiel um 17.15 Uhr beendet, doch um 17.20 Uhr muss der Trainer entlassen sein und um halb 6 wird schon nach Plan B gefragt. Das ist mir zu schnell geworden. Man muss sich in dieser neuen Welt sicherlich zurechtfinden. Ich möchte trotzdem versuchen, meine eigenen Gedanken und Ideen in der realen Welt zu belassen.

SPOX: Ihr Sohn erreicht bald das Erwachsenenalter. Ab wann haben Sie ihm den Umgang mit Handy und Co. erlaubt?

Eberl: Es hat länger gedauert als bei anderen, bis er ein Handy bekam oder sich bei Facebook anmelden durfte. Irgendwann lässt sich das aber nicht mehr verbieten. Selbst Schulaufgaben oder Mitteilungen der Lehrer werden bisweilen über Facebook kommuniziert. Das Handy - damals noch kein Smartphone - gab es, weil er während seiner Zeit in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach Turniere in Deutschland und Europa gespielt hat. Da wollte ich natürlich wissen, ob er angekommen ist oder nicht. (lacht)

SPOX: Inwiefern waren Sie beim Thema Handynutzung ein schlechtes Vorbild für ihn, schließlich benutzen Sie es ja selbst jeden Tag?

Eberl: Wir haben versucht, ihn bei diesen Themen so gut es geht zu begleiten und mittels externer Hilfe aufzuzeigen, welche Gefahren es im Bereich Social Media geben kann. Die Erfahrung muss er aber schon auch ein Stück weit selbst machen. Für mich ist das Handy mittlerweile mein mobiles Büro. Wer möchte, ist damit 24 Stunden täglich erreichbar. Man ist ein wenig die Geisel des Smartphones geworden und muss sich Phasen im Alltag schaffen, in denen das Handy keine Rolle spielt.

SPOX: Wie schwierig ist es für Sie geworden, es mal über längere Zeit nicht zu beachten?

Eberl: Für mich gilt: Dinge, die abends um 22 Uhr telefonisch zu klären wären, sind auch vorher oder am Tag danach zu klären. In der Transferperiode oder bei Anliegen von Spielern ist das natürlich etwas anders gelagert.

SPOX: Wäre Ihr aktueller Job ohne Handy noch durchführbar?

Eberl: Nein. Es ist ja für manche der jüngeren Generation unvorstellbar, dass es eine Zeit ohne Handy und lediglich mit einem Festnetzanschluss gab. (lacht)

SPOX: Welche grundsätzlichen Gefahren sehen Sie im Umgang mit Social Media?

Eberl: Nehmen wir die amerikanische Präsidentschaftswahl: Wenn ich höre, was da offenbar fingiert worden sein könnte, kommt man zum Schluss, dass Stimmungen und Richtungen und scheinbar auch Wahlen beeinflussbar sein können. Dann wird es schon gefährlich, das sorgt bei mir für Unbehagen. Der Fußball ist emotional und volksnah, jeder hat eine Meinung dazu. In manchen Foren geht es sehr wild zu, oftmals über eine objektive Betrachtung in eine subjektive und es endet teils in Verunglimpfungen. Es können leicht Grenzen überschritten werden. Die Handhabe halte ich zudem für schwierig, da ich aufgrund der Anonymität nicht weiß, an wen ich mich konkret wende.

SPOX-Redakteur Jochen Tittmar sprach mit Max Eberl im Gladbacher Trainingslager in Marbella © spox

SPOX: Albert Einstein hat einmal gesagt: "Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein." Ist das zu drastisch ausgedrückt?

Eberl: Dem ersten Satz stimme ich zu. Ich sehe die Gefahr auch, wenngleich sie nicht nur von der Technologie ausgeht - aber auch. Beim zweiten Satz habe ich die Hoffnung, dass es auch noch andere Kategorien als nur Idioten gibt. (lacht) Es ist schon auffällig, dass der persönliche Austausch immer seltener und oftmals von Textnachrichten ersetzt wird. Dabei fehlen jedoch Optik, Mimik oder das Gemüt das anderen. Es ist ja nahezu unmöglich, Ironie oder Wortwitz in einer SMS herüberzubringen. Man kümmert sich weniger, denn die Technologie erlaubt es im Grunde auf Knopfdruck, sein Leben per Smartphone zu bestreiten. Dadurch bleibt bisweilen Menschlichkeit zurück.

SPOX: Was denken Sie, wenn Sie Menschen sehen, die kaum den Blick vom Handy heben?

Eberl: Es ist auf jeden Fall sehr auffällig und ergibt ein skurriles Bild, wenn viele Menschen nur noch in ihre Hand starren. Andererseits muss ich schon sagen, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dass es natürlich zahlreiche Vorzüge von Internet und Social Media gibt. Den Grundgedanken halte ich für durchweg positiv, doch auf der anderen Seite der Medaille schwingt auch Negatives mit.

SPOX: Komplett ignorieren kann man die sozialen Medien als Bundesligaverein oder Manager dennoch nicht. Wie wollen Sie damit persönlich künftig umgehen?

Wintertransfers der Bundesligisten: Ganz schön was los, Herr Rebbe! © getty 1/39 FC BAYERN MÜNCHEN: Abgänge - Julian Green (VfB Stuttgart, 300.000 Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens.html © getty 2/39 Holger Badstuber (FC Schalke 04, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=2.html © getty 3/39 RB LEIPZIG: Zugänge - Dayot Upamecano (RB Salzburg, 10 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=3.html © getty 4/39 Abgänge - Omer Damari (Maccabi Haifa, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=4.html © getty 5/39 Vitaly Janelt (VfL Bochum, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=5.html © getty 6/39 HERTHA BSC: Abgänge - Jens Hegeler (Bristol City, 300.000 Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=6.html © getty 7/39 EINTRACHT FRANKFURT: Zugänge - Andersson Ordonez (Barcelona SC, 1 Million Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=7.html © getty 8/39 Max Besuschkow (VfB Stuttgart, 100.000 Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=8.html © getty 9/39 Abgänge - Johannes Flum (FC St. Pauli, ablösefrei) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=9.html © getty 10/39 TSG 1899 HOFFENHEIM: Zugänge - Danilo Soares (Hoffenheim II) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=10.html © getty 11/39 Abgänge - Jin-Su Kim (Jeonbuk, 1,3 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=11.html © getty 12/39 1. FC KÖLN: Zugänge - Christian Clemens (FSV Mainz 05, 2,75 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=12.html © getty 13/39 Abgänge - Mergim Mavraj (Hamburger SV, 1,8 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=13.html © getty 14/39 Filip Mladenovic (Standard Lüttich, 1,2 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=14.html © getty 15/39 SC FREIBURG: Abgänge - Charles Elie Laprevotte (1. FC Magdeburg, ablösefrei) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=15.html © getty 16/39 FSV MAINZ 05: Abgänge - Christian Clemens (1. FC Köln, 2,75 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=16.html © getty 17/39 Yunus Malli (VfL Wolfsburg, 12,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=17.html © getty 18/39 Besar Halimi (Mainz II) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=18.html © getty 19/39 FC SCHALKE 04: Zugänge - Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg, 1,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=19.html © getty 20/39 Holger Badstuber (FC Bayern München, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=20.html © getty 21/39 Abgänge - Junior Caicara (Basaksehir, 3 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=21.html © getty 22/39 Sidney Sam (SV Darmstadt 98, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=22.html © getty 23/39 FC AUGSBURG: Abgänge - Daniel Opare (RC Lens, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=23.html © getty 24/39 VFL WOLFSBURG: Zugänge - Yunus Malli (FSV Mainz 05, 12,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=24.html © getty 25/39 Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam, 12 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=25.html © getty 26/39 Paul-Georges Ntep (Stade Rennes, 5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=26.html © getty 27/39 Victor Osimhen (Ultimate Strikers Academy, 3,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=27.html © getty 28/39 Abgänge - Julian Draxler (Paris Saint-Germain, 40 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=28.html © getty 29/39 Carlos Ascues (FBC Melgar, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=29.html © getty 30/39 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Zugänge - Timothee Kolodziejczak (FC Sevilla, 7,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=30.html © imago 31/39 Julio Villalba (Cerro Porteno, 1,25 Millionen Euro. Direkt wieder an Porteno verliehen) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=31.html © getty 32/39 SV WERDER BREMEN: Zugänge - Thomas Delaney (FC Kopenhagen, 2 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=32.html © getty 33/39 Abgänge - Fallou Diagne (FC Metz, Leihgebühr 400.000 Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=33.html © imago 34/39 Lukas Fröde (Würzburger Kickers, 300.000 Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=34.html © getty 35/39 Lennart Thy (FC. St. Pauli, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=35.html © getty 36/39 HAMBURGER SV: Zugänge - Mergim Mavraj (1. FC Köln, 1,8 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=36.html © getty 37/39 Abgänge - Cleber Reis (FC Santos, 2,5 Millionen Euro) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=37.html © getty 38/39 FC INGOLSTADT: Abgänge - Hauke Wahl (1. FC Heidenheim, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=38.html © getty 39/39 SV DARMSTADT 98: Zugänge - Sidney Sam (FC Schalke 04, Leihe) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/transfers-winterpause/transfers-winter-julian-draxler-malli-badstuber-clemens,seite=39.html

Eberl: Stimmt, ich werde die Welt nicht aufhalten können. (lacht) Ich kann aber darauf hinweisen, was für mich wichtig ist und wie ich diese Dinge sehe. Denn wer aufgibt, hat schon verloren. Es darf nicht darin enden, dass Menschen nur noch auf frühere Fehler reduziert und unverrückbar in Schubladen gesteckt werden. Das halte ich für sehr gefährlich, denn auf diese Weise wird über die sozialen Medien häufig Stimmung gemacht. Wir sollten den Blick für die Objektivität und Neutralität nicht verlieren.

SPOX: Viele Profis positionieren sich damit und bauen ihre eigene Marke auf. Häufig werden jedoch Banalitäten gepostet. Würden Sie das dortige Verhalten Ihrer Angestellten gerne stärker reglementieren können?

Eberl: Nein. Das kann und will ich nicht, denn jeder Mensch ist in seinem Tun und Handeln frei. Ich wundere mich manchmal schon, wie transparent einige mit ihrem Privatleben umgehen und dann erstaunt sind, wenn sie dafür vielleicht auch mal kritisiert werden. Unsere Spieler müssen gut überlegen, was und wie sie etwas posten. Es dürfen selbstverständlich keine vereinsschädigenden Inhalte veröffentlicht werden. Im Grunde ist die Regel banal: Jeder darf über sich so offen schreiben und reden, wie er will, aber er darf nicht mit dem Finger auf andere zeigen.

Borussia Mönchengladbach: News und Informationen