Arnold: Allofs-Trennung nicht überraschend

Dienstag, 27.12.2016

"Ich weiß nicht, ob es wirklich so überraschend kam", sagte Arnold der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung über das Aus Allofs' nach rund vier Jahren in Niedersachsen. "Wie einige Teamkollegen schon gesagt haben, war das Verhältnis zur Mannschaft in dieser Situation schon etwas angespannt", so der 22-Jährige weiter.

Wegen zuletzt weniger glücklichen Transfers stand Allofs bei den kriselnden Wölfen ohnehin in der Kritik. Am 12. Dezember wurde der 60-Jährige offiziell entlassen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Alles zum VfL Wolfsburg