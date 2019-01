Transfermarkt - News und Gerüchte: Stuttgart vor Trennung von Maffeo?

Der VfB Stuttgart könnte seinen Ex-Rekordzugang Pablo Maffeo im Winter abgeben. Fortuna Düsseldorf und die TSG 1899 Hoffenheim haben zwei Talente an der Angel, während der FC Augsburg Caiuby verkauften könnte. Juventus baggert wohl an Marcelo von Real Madrid.

Hier gibt's die heißesten News und Gerüchte vom Transfermarkt am 21. Januar.

VfB Stuttgart vor Trennung von Rekord-Neuzugang Pablo Maffeo?

Der VfB Stuttgart strebt offenbar die Trennung von Pablo Maffeo an. Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung steht der Spanier laut Berichten des kicker wieder vor dem Aus. Maffeo kam für zehn Millionen Euro, was zum damaligen Zeitpunkt die Rekord-Ablösesumme für die Stuttgarter bedeutete.

In der schwierigen Saison blieb der Rechtsverteidiger bislang den Nachweis seines Könnens schuldig. "Er macht mir zu wenig. Da kritisiere ich die Leistungsbereitschaft", sagte Trainer Markus Weinzierl kürzlich. Er nahm Maffeo aus dem Training und ließ ihn im Einzeltraining "an Grundlagen arbeiten."

Dem Bericht zufolge soll Maffeo nun ausgeliehen werden. Sportvorstand Michael Reschke sprach von Anfragen, es gebe jedoch noch keine konkreten Angebote. Bei einem Weiterverkauf Maffeos würde Ex-Klub Manchester City satte 25 Prozent der Ablösesumme einstreichen.

FC Bayern - Transfer-News und Gerüchte: Wende im Poker um Callum Hudson-Odoi? © getty 1/21 Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten gibt es aber zuhauf. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/21 CALLUM HUDSON-ODOI: Dass der FC Bayern das Chelsea-Juwel verpflichten will, ist längst von offizieller Seite bestätigt. "Wir wollen Hudson-Odoi unbedingt", sagte Hasan Salihamidzic im Trainingslager. Nun müssen die Münchner aber noch einmal zittern. © getty 3/21 Hatte der 18-jährige Flügelspieler zuletzt Berichten zufolge intern klar bekundet, Chelsea den Rücken kehren zu wollen und zum FCB zu wechseln, ist Hudson nun nach Informationen von SPOX und Goal noch einmal ins Grübeln gekommen. © getty 4/21 Denn: Die Blues haben dem Offensivspieler, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, ein neues Angebot vorgelegt, um ihn doch an der Stamford Bridge zu halten - mit einer satten Gehaltserhöhung auf 70.000 britische Pfund - pro Woche! © getty 5/21 Die neue nun auch finanziell dargebotene Wertschätzung der Blues hat den 18-Jährigen offenbar beeindruckt, dass er einen Verbleib in London nicht mehr ausschließt. Geht der FCB, dessen letztes Angebot bei 39 Mio. Euro lag, am Ende tatsächlich leer aus? © getty 6/21 Chelsea-Coach Maurizio Sarri hatte den Jungprofi zuletzt deutlich häufiger eingesetzt als zuvor. Eine Entscheidung über Hudson-Odois Zukunft soll in der kommenden Woche fallen. © getty 7/21 LUCAS HERNANDEZ: Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein Update zum Stand beim Abwehrspieler von Atletico Madrid gegeben. "Wir haben Gespräche geführt, es wird weitere geben", so Brazzo in der Sport Bild. Aber: "Dass er im Winter kommt, ist unrealistisch." © getty 8/21 Damit bestätigte er das, was Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin zuvor im Gespräch mit SPOX und Goal ebenfalls ausgeschlossen hatte. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. © getty 9/21 Und Hernandez? "Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte er im Dezember "Le Figaro". © getty 10/21 Gut möglich also, dass der FCB die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers (22) ziehen wird. Laut "Marca" soll er dann einen Vierjahresvertrag bekommen. © getty 11/21 ADRIEN RABIOT (23/PSG/Vertrag läuft aus): Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders RMC und Sky zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 12/21 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 13/21 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 14/21 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10-20 Mio. Euro würde er wohl kosten. © getty 15/21 BENJAMIN PAVARD: Der erste Transfer steht indes bereits fest! Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar - allerdings erst im Sommer. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 16/21 Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Wintertrainingslager in Katar. "Er ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler für den FC Bayern gewinnen konnten." Und sonst? © getty 17/21 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 18/21 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 19/21 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 20/21 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 21/21 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

FC Augsburg könnte Problem-Profi Caiuby abgeben

Der FC Augsburg ist erfolglos in die Rückrunde gestartet, Stürmer Caiuby stand nicht im Kader. Der 30-Jährige wird seit dem 4. Januar im Training vermisst, offiziell gibt der Verein dafür "private Gründe" an. Wann aber Caiuby wieder zurückkehrt, scheinen die Verantwortlichen aktuell nicht zu wissen.

Die Zukunft des Spielers sei entsprechend offen, sagte Manager Stefan Reuter im Rahmen des Rückrunden-Auftakts: "Ich führe zunächst das Gespräch mit Caiuby, wenn er da ist. Dann geben wir eine Stellungnahme ab." Mit Vertrag bis 2020 scheint sich eine Trennung vom Brasilianer anzubahnen.

Kapitän Daniel Baier deutete am Wochenende bereits an, dass auch der Mannschaft langsam die Geduld für Caiuby fehle: "Ich weiß nicht, was mit ihm ist, ich hatte keinen Kontakt. Fakt ist: Er ist nicht da und wird uns nicht helfen. Man kann stundenlang über das Thema reden. Uns nervt's langsam."

Fortuna Düsseldorf vor Verpflichtung von Dawid Kownacki?

Aus den letzten vier Spielen konnte Fortuna Düsseldorf satte zwölf Punkte sammeln. Nun könnte das Team von Friedhelm Funkel zusätzliche Verstärkung erhalten. Dem kicker zufolge steht Dawid Kownacki vor der Unterschrift beim Aufsteiger. Der 21-jährige Stürmer von Sampdoria Genua könnte bis Sommer auf Leihbasis kommen.

Kownacki war für Sampdoria bislang vor allem Ergänzungsspieler, kam aber schon in 15 Spielen zum Einsatz. Als Joker gelang ihm in der Serie A alle 177 Minuten ein Treffer. Schon Anfang Januar war über das Interesse Düsseldorfs berichtet worden, damals stand aber noch nicht fest, ob Düsseldorf eine Kaufoption erhält.

Diese scheint nun ausgehandelt zu sein. Für sieben Millionen Euro kann die Fortuna demnach im Sommer zuschlagen und den Verbleib des Stürmers sichern. Die Leihgebühr beträgt bis dahin wohl rund 200.000 Euro.

Die Rheinische Post vermeldet derweil, dass auch der VfB Stuttgart noch im Rennen um Kownacki ist.

TSG 1899 Hoffenheim vor Verpflichtung von Lucas Ribeiro?

Der Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern München ging schief, trotzdem hat die TSG 1899 Hoffenheim aber noch einige Ambitionen für das letzte Halbjahr mit Julian Nagelsmann. Wie die Bild vermeldet, haben die Sinsheimer gesteigertes Interesse an Brasiliens U-Nationalspieler Lucas Ribeiro.

Rund vier Millionen Euro soll der Abwehrspieler in die Bundesliga kommen. Ribeiro gilt in seiner Heimat als großes Talent, stieg aber kürzlich mit seinem Verein EC Vitoria in die zweite Liga ab. Entsprechend scheint ein Transfer machbar. Aktuell weilt er bei der U20-Südamerika-Meisterschaft, bei der auch BVB-Neuzugang Leonardo Balerdi spielt.

Marcelo nur noch Bankspieler - Flucht zu Juventus?

In den vergangenen beiden Spielen von Real Madrid startete Sergio Reguilon auf der linken Seite, während Routinier Marcelo auf der Bank Platz nehmen musste. Die spanische AS sieht dies als Grundlage zur Spekulation über einen Wechsel des Brasilianers im Sommer. Demnach lockt Juventus den Linksverteidiger.

Marcelo soll schon mehrfach Nachrichten von Ex-Teamkollege Cristiano Ronaldo erhalten haben, der einen Wechsel nach Turin forcieren möchte. Der 30-Jährige steht in Madrid allerdings noch bis 2022 unter Vertrag und dürfte trotz aktueller Formschwäche ein zentrales Element der Zukunftsplanungen sein.

Bei seiner Vertragsverlängerung 2017 hatte Marcelo noch angegeben, seine Karriere gerne bei Real beenden zu wollen. Bei Juventus würde er in Konkurrenz zu Landsmann Alex Sandro treten, der seinerseits noch einen Vertrag bis 2023 hat.