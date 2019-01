Transfermarkt - News und Gerüchte: Stuttgart holt offenbar türkisches Talent Ozan Kabak

Der VfB Stuttgart hat sich offenbar die Dienste des türkischen Abwehrtalents Ozan Kabak gesichert - und greift dafür so tief in die Tasche wie noch nie. Hannover 96 liebäugelt mit einem Rückkehrer, auch bei Manchester United könnte sich etwas tun.

Hier gibt's die heißesten News und Gerüchte vom Transfermarkt am 16. Januar.

VfB Stuttgart vor Verpflichtung von Galatasarays Ozan Kabak

Wie verschiedene Medien, darunter auch der deutsch-türkische Journalist Fatih Demireli, berichten, hat der VfB Stuttgart das Rennen um das türkische Talent Ozan Kabak gewonnen. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger von Galatasaray soll zwölf Millionen Euro kosten und die Abwehr der Schwaben im Abstiegskampf verstärken. Kabak soll sich von seinen Teamkollegen bereits verabschiedet haben.

Laut Demireli setzte sich Stuttgart im Werben um Kabak gegen Konkurrenz aus der Premier League durch. Laut Kicker sind nur noch letzte Details zu klären. Kobak, der seine erste Profi-Saison spielt und in dieser bisher 17 Pflichtspiele absolviert hat, hätte im kommenden Sommer für eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen Euro wechseln können. Um ihn jetzt schon zu bekommen, musste Stuttgart allerdings tiefer in die Tasche greifen. Sein Vertrag lief noch bis zum Sommer 2020.

Mit einem Preis von zwölf Millionen Euro wäre Kabak der neue Rekordtransfer des VfB Stuttgart. Seine Verpflichtung passt zu den Berichten, wonach man sich möglichst schnell von Verteidiger Holger Badstuber trennen will.

Wechselt Jonathas zurück zu Hannover 96?

Beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Hannover 96 bahnt sich eine Rückkehr des verliehenen Stürmers Jonathas an. Manager Horst Heldt bestätigte Gespräche mit dem 29 Jahre alten Profi, der derzeit für Corinthians Sao Paulo spielt. "Er möchte gern zurückkommen", sagte Heldt der Bild und dem Sportbuzzer. Hannover sucht noch eine Verstärkung für die Offensive, eine Entscheidung über die Personalie Jonathas stehe aber noch aus.

Der Leihvertrag mit Corinthians läuft noch bis Sommer 2019, an Hannover ist Jonathas bis 2020 gebunden. Er war 2017 für rund neun Millionen Euro Ablöse von Rubin Kasan an die Leine gewechselt. In zwölf Bundesliga-Partien erzielte der Angreifer drei Tore, bevor er nach Brasilien transferiert wurde.

Fellaini vor Abschied von Manchester United?

Unter dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer kommt Marouane Fellaini bei United nicht mehr zum Zug. Wie der Mirror berichtet, gibt es drei Bewerber, die den 31-Jährigen verpflichten wollen: Der FC Porto, AC Milan und die Chinesen aus Guangzhou werden gehandelt. Als Ablöse stehen 17 Millionen Euro im Raum.

The next Jadon Sancho? Die vielversprechendsten PL-Talente © getty 1/33 Jadon Sancho beim BVB, Reiss Nelson in Hoffenheim und Callum Hudson-Odoi beim FC Bayern - Youngster aus der Premier League sind aktuell besonders in der Bundesliga en vogue. SPOX stellt euch weitere vielversprechende Talente aus England vor. © getty 2/33 AIDAN BARLOW (Manchester United), linkes Mittelfeld, 18 Jahre: Der junge Engländer gehört zum Stammpersonal der U23 und überzeugt regelmäßig. Mittlerweile trainiert der Führungsspieler meist mit der ersten Mannschaft der Red Devils. © getty 3/33 Angel Gomes (Manchester United), Offensives Mittelfeld, 18 Jahre: Gomes gilt als eines der größten Talente des Vereins. Mit seinem exzellenten Passspiel, Technik, Übersicht und Positionsspiel kann der torgefährliche Youngster ein ganz Großer werden. © getty 4/33 Ben Woodburn (FC Liverpool, ausgeliehen an Sheffield United), Linksaußen, 18 Jahre: Hat für Liverpool bereits elf Einsätze absolviert. Spielte auch schon neun Mal für Wales. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis er den Durchbruch für die Reds schafft. © getty 5/33 Billy Gilmour (FC Chelsea), Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre: Neben seinem Können ist es vor allem die Mentalität Gilmours, die Klubs wie Barcelona oder Bayern beeindruckt. Der Schotte gehört auf seiner Position zu den größten Talenten der Welt. © getty 6/33 Bukayo Saka (FC Arsenal), Linksaußen, 17 Jahre: Mit seinem Tempo und seiner Technik ist der kräftige Flügelspieler eine Gefahr für jeden Verteidiger. Sammelte für Arsenals "First Team" einige Einsatzminuten und überzeugte. © getty 7/33 Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea); Linksaußen, 18 Jahre: Pfeilschnell, dribbelstark, torgefährlich und spielintelligent – er ist eines der größten Talente Europas und aufgrund dieser Qualitäten so heiß begehrt beim FC Bayern München. © getty 8/33 Curtis Jones (FC Liverpool), Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre: Der vielseitige Spieler kann im Mittelfeld überall spielen. Im Zentrum glänzt er durch seine Übersicht und seine Pässe. Zudem vergleicht man seinen tollen Schuss mit dem von Steven Gerrard. © getty 9/33 Daishawn Redan (FC Chelsea), Mittelstürmer, 17 Jahre: 2017/18 schoss er in 26 Pflichtspielen für Jugendteams der Blues 17 Tore. Für die U17 der Elftal erzielte er gar 20 Tore in 25 Spielen. Mehr Tore erzielte noch nie ein Niederländer dieser Altersstufe. © getty 10/33 Domingos Quina (FC Watford), Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre: Mental stark, technisch begnadet und mit einem guten Blick für den Raum. Diese Stärken brachten ihm beim FC Watford bereits mehr als 500 Einsatzminuten ein - inklusive Tor gegen Cardiff City. © getty 11/33 Eddie Nketiah (FC Arsenal), Mittelstürmer, 19 Jahre: Bei Chelsea aussortiert, bei den Gunners top. Der Goalgetter erzielte für Arsenals Jugendmannschaften in 55 Spielen stolze 43 Tore. Dies bescherte ihm bereits 15 Einsätze für die 1. Mannschaft. © getty 12/33 Emile Smith-Rowe (FC Arsenal), Linkes Mittelfeld, 18 Jahre: Als typischer Arsenal-Spieler ist er im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Emery ist ein großer Fan und lässt ihn spielen. Mit drei Scorerpunkten in sechs Einsätzen zahlt er das Vertrauen zurück. © getty 13/33 Eric Garcia (Manchester City), Innenverteidiger, 17 Jahre: Das Talent aus Barcelonas La Masia ist ballsicher und abgezockt. Sein selbstbewusstes und ruhiges Auftreten bescherte ihm im Winter seinen ersten Einsatz unter Pep Guardiola. © getty 14/33 Ethan Ampadu (FC Chelsea), Innenverteidiger, 18 Jahre: Der sechsmalige walisische Nationalspieler gilt als bescheiden und ruhig, allerdings nur neben dem Platz. Im Spiel zeigt er große Führungsqualitäten und physische Präsenz. © getty 15/33 Xavier Amaechi (FC Arsenal), Rechtsaußen, 18 Jahre: Überzeugt durch sein extrem hohes Tempo und gleichzeitige Ballkontrolle. In Manier eines Arjen Robben zieht er meist vom rechten Flügel nach innen, um so seine Treffer zu erzielen. © getty 16/33 Joe Willock (FC Arsenal), Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre: Der Mittelfeldmotor macht seit einigen Jahren große Schritte in seiner Entwicklung und gehört längst der 1. Mannschaft Arsenals an. Jüngst glänzte er im FA Cup mit einem Doppelpack. © getty 17/33 Josh Onomah (Tottenham Hotspur, ausgeliehen an Sheffield Wednesday), Offensives Mittelfeld, 21 Jahre: Der Youngster sammelt in der 2. Liga Englands viel Erfahrung und setzt seine Mitspieler mit einer tollen Übersicht und gefährlichen Pässen ein. © imago 18/33 Luka Ilic (Manchester City, ausgeliehen an NAC Breda), Offensives Mittelfeld, 19 Jahre: Der junge Serbe überzeugt momentan in der Eredivisie. In 10 Liga-Einsätzen konnte er bislang zwei Tore und zwei Assists beisteuern. © getty 19/33 Marcus Edwards (Tottenham Hotspur, ausgeliehen an Excelsior Rotterdam), Rechtsaußen, 20 Jahre: Der von Mauricio Pochettino als "Mini Messi" bezeichnete Youngster kam bisher auf neun Einsätze in der Eredivisie. Er verbuchte eine Vorlage. © getty 20/33 Mason Greenwood (Manchester United), Mittelstürmer, 17 Jahre: Der Stürmer hat seit Beginn der Saison 2017/18 wettbewerbsübergreifend für die U18 und die U23 36 Tore und neun Assists in 35 Spielen beigesteuert. © getty 21/33 Mason Mount (FC Chelsea, ausgeliehen an Derby County), Offensives Mittelfeld, 19 Jahre: Der Youngster wird in England mit dem großen Frank Lampard verglichen. Unter ihm Mount blüht bei Derby County derzeit richtig auf. © getty 22/33 Michael Obafemi (FC Southhampton), Mittelstürmer, 18 Jahre: Das Kraftpaket entwickelt sich rasant und bekommt regelmäßige Einsätze für die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl. Unter dem Österreicher erzielte er sogar seinen ersten Premier-League-Treffer. © getty 23/33 Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers), Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre: Er war Teil der U17-Weltmeister-Mannschaft Englands und erfüllt sein großes Potenzial. Aktuell überzeugt er mit 17 Einsätzen für die 1. Mannschaft des FC Watford. © getty 24/33 Oliver Skipp (Tottenham Hotspur), Defensives Mittelfeld, 18 Jahre: Skipp durfte bereits sieben Mal für die erste Mannschaft spielen und legte jüngst beim 7:0-Erfolg der Spurs im FA Cup zwei Tore auf. Er ist abgeklärt, kräftig, sowie ball- und passsicher. © getty 25/33 Phil Foden (Manchester City), Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre: Der Spielmacher macht enorme Schritte in seiner Entwicklung und bekommt unter Guardiola regelmäßig Einsatzzeit. Hervorragende Ballführung, Übersicht und Passspiel sind nur drei seiner Stärken. © getty 26/33 Rabbi Matondo (Manchester City), Rechtsaußen, 18 Jahre: Sein Spiel ähnelt dem von Jadon Sancho. Scouts aus Dortmund, München, Gladbach und Leipzig beobachten Matondo bereits länger und hoffen, seine Dienste sichern zu können. © getty 27/33 Rafael Camacho (FC Liverpool), Offensives Mittelfeld, 18 Jahre: Trickreich, dribbelstark, torgefährlich. Damit überzeugte Camacho Trainer Klopp in der Saisonvorbereitung. Seine Variabilität macht ihn noch wertvoller. Spielte zuletzt als RV. © getty 28/33 Rhian Brewster (FC Liverpool), Mittelstürmer, 18 Jahre: Der Torschützenkönig der letzten U17-WM hat großes Verletzungspech. Eine Knöchel-OP setzt ihn seit einem Jahr außer Gefecht. Sein Talent und seine Torgefahr sind jedoch unumstritten. © getty 29/33 Ryan Sessegnon (FC Fulham), Linkes Mittelfeld, Linksaußen, Linksverteidiger, 18 Jahre: Das Mega-Talent wird täglich besser. Als absolute Stammkraft (21 von 24 Spielen) überzeugt der Alleskönner durch Tore, Assists, Spielverständnis und vieles mehr. © getty 30/33 Tahith Chong (Manchester United), Links- oder Rechtsaußen, 19 Jahre: Antrittsstark und trickreich sorgt er stets für Gefahr und setzt dann seine Mitspieler gut ein. © getty 31/33 Tammy Abraham (FC Chelsea, ausgeliehen an Aston Villa), Mittelstürmer, 21 Jahre: Bereits 16 Tore in 20 Spielen hat er in dieser Spielzeit erzielt. Für seine 1,90 Meter ist er sehr dynamisch und flink und strahlt stets Torgefahr aus. © getty 32/33 Trevoh Chalobah (FC Chelsea, ausgeliehen an Ipswich Town), Innenverteidiger, Defensives Mittelfeld, 19 Jahre: In der 2. Liga ist er eine feste Größe und zeigt wöchentlich, warum er so hoch gehandelt wird. Ein Verteidiger par excellence. © getty 33/33 Troy Parrott (Tottenham Hotspur), Offensives Mittelfeld/Stürmer, 16 Jahre: Der Ire gilt als der beste Stürmer seines Landes seit Robbie Keane. Technisch beschlagen und eiskalt vor dem Tor, bringt er alle nötigen Qualitäten zum großen Star mit.

Medien: Simon Mignolet muss beim FC Liverpool bleiben

Wie ESPN berichtet, wird der FC Liverpool Ersatztorhüter Simon Mignolet im Winter nicht ziehen lassen. Der 30 Jahre alte Mignolet ist nur zweite Wahl hinter dem Brasilianer Alisson Becker und will den Klub verlassen. Nachdem mit Kamil Gabara ein weiterer Torhüter im Kader aber gerade erst an den dänischen Klub Aarhus verliehen wurde, darf Mignolet frühestens im Sommer gehen.

Mignolet kommt in dieser Saison bislang erst auf zwei Einsätze in den englischen Pokalwettbewerben. In beiden Spielen verloren die Reds und schieden aus.