Freundschaftsspiel: Sportfreunde Lotte gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live

Die Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund treten heute in einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Alle Informationen zu diesem Testspiel erfahrt ihr bei SPOX.

In der Bundesliga wurde die Tabellenführung ausgebaut. Zahlreiche Nationalspieler sind auf Länderspielreise. Dennoch ruht der Ball bei Borussia Dortmund nicht. Die Schwarz-Gelben reisen nach Lotte zu einem Testspiel.

Sportfreunde Lotte gegen BVB: Wo und wann findet das Testspiel statt?

Das Testspiel zwischen dem Drittligisten Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund findet am heutigen Freitag um 18 Uhr statt. Austragungsort ist das Frimo Stadion in Lotte.

BVB: Diese Nationalspieler sind nicht dabei

Bei der Borussia aus Dortmund sind zahlreiche Spieler auf Länderspielreise: Dzenis Burnic (Deutschland), Jacob Bruun Larsen (Dänemark), Mahmoud Dahoud (Deutschland), Sergio Gomez (Spanien), Dan-Axel Zagadou (Frankreich) sind für die U-Mannschaften ihrer Länder unterwegs.

Thomas Delaney (Dänemark), Raphael Guerreiro (Portugal) Achraf Hakimi (Marokko), Christian Pulisic (USA), Marco Reus (Deutschland) und Jadon Sancho (England) und Axel Witsel (Belgien) sind für ihre Herren-Nationalteams nominiert.

Borussia Dortmund gegen Lotte: Diese Spieler sind dabei

Nicht alle Spieler der Schwarz-Gelben sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Lukasz Piszczek ist aus der polnischen Nationalelf zurückgetreten. Weiterhin in Dortmund sind auch Mario Götze, Julian Weigl, Shinji Kagawa, Paco Alcacer, Roman Bürki und Ömer Toprak.

Wieso spielt Lotte gegen Borussia Dortmund?

Die beiden Mannschaften versuchen, in der Länderspielpause weiter im Rhythmus zu bleiben. Daher spielen Bundesligisten oft Testspiele gegen Dritt-oder Viertligisten. Für Lotte-Trainer Drube ist der Gegner egal: "Da spielt es keine Rolle, ob der Gegner aus der Bundes- oder Regionalliga kommt."

Dazu ist es für die unterklassigen Mannschaften eine gute Einnahmequelle. Um die 2.000 Tickets sollen bereits verkauft wurden sein. Und das, obwohl der BVB mit einer C-Mannschaft auflaufen wird.

© getty

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: Die letzten Duelle

Bislang trafen die beiden Mannschaften nur einmal aufeinander. In der Saison 2016/17 kam es zum Pokalduell. Das Spiel musste allerdings verschoben werden, da das Wetter am Orginaltermin kein Spiel auf dem Rasen der Sportfreunde Lotte zuließ. Die nachgeholte Partie musste in Osnabrück ausgetragen werden.